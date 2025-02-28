健保3月新制 調整流感期病床收治、擴增3藥物給付

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）衛生福利部今天公告，2項攸關民眾權益健保新制將在3月上路，包括調整流感疫情期間的住院病床收治規定、擴增3項藥物給付用於慢性腎臟病及慢性收縮性心衰竭患者。

急診面臨前所未有壅塞，衛福部中央健康保險署日前舉行會議研商解方，提多項長期解方，調整急診、留觀床與重大外傷支付方式，與一般病房護理費給付調高，放寬在家住院、提早出院規定，每年挹注新台幣逾30億元。

其中，在配合急診壅塞的住院病床收治規定部分，3月起，凡在114年度流感疫情期間入住「彈性調整特殊病床為一般病床提供醫療照護」，其基本診療費用比照急性一般病床申報，該住院案件的部分負擔計算亦同。

此外，健保署公告3項藥品給付規定公告，自3月1日起生效，包括「含dapagliflozin成分藥品Forxiga Film-coated Tablets 5mg、10mg」及「含empagliflozin成分藥品Jardiance 10mg Film-Coated Tablets」。

經臨床試驗，慢性腎臟病在大型臨床試驗（包括DAPA-CKD、EMPA-KIDNEY）結果均顯示，對糖尿病及非糖尿病患者腎臟保護具有療效，可降低eGFR下降比率、末期腎臟病心血管或腎因性死亡的發生率。

而慢性收縮性心衰竭第3期臨床試驗研究及學術研究證據顯示，可減少慢性收縮性心衰竭住院或心血管死亡，且主要可降低心臟衰竭住院風險。

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在受益對象部分，用於治療參加「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期（Pre-ESRD）之病人照護與衛教計畫」的慢性腎臟病病人。以及慢性收縮性心衰竭（LVEF≤49%）病人。

健保署預估新增治療人數，擴增給付於慢性腎臟病的第1年至第5年約8.2萬人到15.3萬人；擴增給付於慢性收縮性心衰竭部分，新增治療人數預估第1年至第5年約1.4萬人到1.6萬人，合計預估藥費約新台幣9.19億元到16億元。（編輯：陳政偉）1140228