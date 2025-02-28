屏東嘻哈盛事 大武門音樂祭首日火力全開

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）大武門音樂祭今天在屏菸1936文化基地登場，吸引來自全台各地嘻哈迷共襄盛舉，首日全方位音樂怪才「美麗本人」及台語大咖「康康」等人開唱、嗨爆全場。

大武門音樂祭首日由「美麗本人」、「康康」、DMC世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark，以及屏東饒舌實力派「大成DACHENG」等人開唱，屏東縣長周春米到場與眾多樂迷一同沉浸在熾熱音樂氛圍中。

周春米表示，屏東致力於打造多元音樂品牌，以音樂作為文化交流橋梁，一連2天的大武門音樂祭，匯聚頂尖嘻哈音樂人及街舞高手，以嘻哈舞台及街舞擂台，讓屏菸成為南台灣嘻哈文化重要基地。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，首日演出陣容，有嘻哈戰士JAYroll以全新單曲「Bounce 棒斯」率先點燃現場，強勁節奏一出，全場瞬間沸騰；實力派新世代唱將「林潔心」以細膩嗓音詮釋新作「空白題」，擄獲樂迷的心。「康康」攜手DJ QuestionMark玩轉經典曲目「快樂鳥日子」、「舞女」，高傳唱度搭配創新編曲，氣氛直衝巔峰。

文化處表示，「大嘻哈時代」話題選手「小卡比」以標誌性Boom bap風格引爆全場，震撼指數破表。「美麗本人」攜手人氣塗鴉藝術家BOBONE，將街頭藝術與嘻哈文化完美融合，帶來最具創意的視覺與聽覺饗宴。

現場創意市集同樣人氣鼎沸，集結在地美食、潮流品牌、文創商品，並推出趣味互動體驗。文化處指出，只要說出通關密語 「我要來點 Freestyle」，即可解鎖隱藏菜單與驚喜商品，多項限定聯名商品，讓樂迷把潮流帶回家。

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此外，精彩街舞大賽3 on 3 Freestyle Battle正式開戰。文化處表示，學生組舞者展現了驚人技巧與爆發力，點燃現場氣氛。

文化處提及，3月1日演出藝人包括「孤兒收容所」、Y.O MOB即興Battle，獨具慵懶純情風格的「西屯純愛組」，以及壓軸登場饒舌大將「大支」，還有競爭激烈的公開組街舞比賽，勢必再掀音樂祭高潮。（編輯：方沛清）1140228