嘉南藥理大學前董事長王昭雄辭世 曾任校長達35年

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）嘉南藥理大學今天公布，前董事長王昭雄於2月27日辭世，享壽84歲，王昭雄致力推動台灣醫藥教育，貢獻卓著，曾擔任嘉藥校長35年，堪稱教育界典範，公祭日期將另行公告。

嘉南藥理大學發布新聞稿指出，王昭雄出生於台南府城，父親王趁經營藥業有成，眼見戰後台灣醫藥資源匱乏，於是結合藥界與教育界人士，在1966年創建台灣第一所培育藥師專門學校「嘉南藥學專科學校」，王昭雄在家風薰陶下，早已種下「濟世救人」種苗。

校方指出，王昭雄1964年自國立成功大學化學系畢業後，遠赴美國與日本深造，分別取得美國艾克朗大學化學碩士及日本東北藥科大學藥學博士學位；1973年學成歸國後至嘉南藥專（嘉南藥理大學前身）服務，歷任主任秘書、教務主任及副校長，並於1974年接任校長，時年32歲。

校方表示，王昭雄於2009年卸任校長後榮膺董事長，其間擔任嘉藥校長35年，可說是全國大專校院任職最久校長。

校方指出，王昭雄擔任校長與董事長期間，為學校奠定穩固基礎並開創新格局，嘉藥不僅於1996年升格為嘉南藥理學院，並於2000年改制為嘉南藥理科技大學，校方於2014年更名為嘉南藥理大學，為台灣醫藥教育重鎮，嘉藥「藥師搖籃」美譽，正是王昭雄畢生耕耘最佳寫照。

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校方指出，王昭雄除在教育界貢獻卓越，也相當熱心公益，曾擔任台南市西區扶輪社社長，積極推動慈善活動；1996年起擔任王趁基金會董事長，對弱勢學生提供資助；2009年獲頒泰國蒙庫國王科技大學榮譽博士學位，成為首名獲此殊榮的台灣人。

校方表示，王昭雄一生秉持「興學濟世」初衷，不只為嘉藥校史寫下斐然篇章，也為台灣醫藥教育發展樹立不可磨滅里程碑，值得永世懷念，公祭典禮待確認後擇日公告，屆時供社會各界人士前往弔唁。（編輯：陳仁華）1140303