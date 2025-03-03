加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
首頁 / 生活

伊斯蘭齋戒月禁食 埃及媳婦趙芯瑩從不適到期待

2025/3/3 19:29（3/3 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東出身的埃及媳婦趙芯瑩（右）在與丈夫何穆（左）結婚前皈依伊斯蘭教，10年來對穆斯林齋戒月的態度已由不適轉為期待。中央社記者黃郁菁攝 114年3月3日
屏東出身的埃及媳婦趙芯瑩（右）在與丈夫何穆（左）結婚前皈依伊斯蘭教，10年來對穆斯林齋戒月的態度已由不適轉為期待。中央社記者黃郁菁攝 114年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）伊斯蘭教齋戒月已開始，身體健康的穆斯林日出至日落間須禁食禁水。對於新入教的本土台灣人而言，同時面臨身體及家庭關係挑戰。埃及媳婦趙芯瑩分享，10年來已從不適到期待。

伊斯蘭教齋戒月期間，身體健康的穆斯林從日出到日落間禁食、禁水，也不能抽菸或發生親密行為，旨在透過齋戒學會克制私慾、磨練心志，並堅定信仰。

根據臺灣清真推廣中心資訊，台灣本土穆斯林約5萬人，僅占全台人口總數0.2%；作為社會非主流，轉換宗教的本土穆斯林在實踐信仰過程中，往往面臨許多挑戰。

已信奉伊斯蘭教10年的趙芯瑩日前接受中央社記者採訪時表示，當初改變宗教信仰，曾經歷一番掙扎。身為專業舞者的她，10多年前赴馬來西亞參加舞蹈比賽，與擔任評審的埃及舞者何穆（Mohamed Mamdouh）結識並相戀。由於穆斯林男性普遍僅能與一神教女性通婚，雖然何穆並未強迫她改信伊斯蘭，但考量步入婚姻，她主動接觸這門信仰，經過了解並能接受後才正式皈依。

趙芯瑩夫婦目前住在屏東潮州鎮，回想首次齋戒，趙芯瑩坦言，「感覺身體快受不了」，尤其當時身材纖瘦，整天在禁食、禁水狀況下進行舞蹈教學，到晚上已暈頭轉向。母親心疼她，質疑為何把自己「折磨」成這樣，叫她一定要吃，甚至問為何不是女婿「入境隨俗」；丈夫則認為，齋戒月應是喜悅的事，怎能抱持痛苦面對。

儘管初期不適應，趙芯瑩說，既決定要齋戒，就撐過完成它，如今反而期待齋戒月的到來。「平常真的吃太多了」，齋戒讓人省思、惜食。她也笑著分享，丈夫剛來台灣時面臨飲食、生活等不適應，生氣時會以不吃不喝表達情緒，以往很擔心丈夫的身體，不過經歷過齋戒才明白，他們從小訓練，身體上很能適應禁食，現在就「隨他氣」。

由於伊斯蘭曆採用陰曆，每年比陽曆提前約10至12天，因此齋戒月每年落在不同時節。趙芯瑩說，自己身體已能適應，只要不在母親面前特別提起齋戒開始時間，母親也不會察覺，這樣可以減少家人擔心。

google news透過 Google News追蹤中央社

趙芯瑩認為，台灣近年倡導多元文化，宗教包容力相當高，在外幾乎未曾遭遇對其宗教身分的刻意挑戰。僅在少數場合、特別是鄉下地方，曾遇過對穆斯林有所誤解，不過看到何穆和善樣貌後，誤解便迅速消失。

趙芯瑩與丈夫長期致力推廣埃及文化，課程內容大多聚焦於埃及風土民情、傳統舞蹈與飲食，何穆擔心介紹宗教會遭誤為極端分子，因此較少觸及相關議題。今年夫妻倆受邀至高雄大學授課，趙芯瑩鼓勵何穆在課程中納入伊斯蘭教介紹。她說，並非為了宣教；伊斯蘭教深刻影響埃及人生活與行為模式，這也是理解該國文化不可或缺的一部分。（編輯：李淑華）1140303

#埃及
#高雄大學
#穆斯林
#伊斯蘭教
#馬來西亞
羅望子汁是埃及穆斯林齋戒月期間，每天經歷日出到日落間的禁食、禁水後，於開齋時會喝的飲品，目前住在屏東的埃及裔新住民何穆（圖）示範如何調製。中央社記者黃郁菁攝 114年3月3日
羅望子汁是埃及穆斯林齋戒月期間，每天經歷日出到日落間的禁食、禁水後，於開齋時會喝的飲品，目前住在屏東的埃及裔新住民何穆（圖）示範如何調製。中央社記者黃郁菁攝 114年3月3日
羅望子汁是埃及穆斯林齋戒月期間，每天經歷日出到日落間的禁食、禁水後，於開齋時會喝的飲品，當中會加入大量的糖，屏東出身的埃及媳婦趙芯瑩說，羅望子汁喝起來像酸梅汁，可助身體迅速補充營養及水分。中央社記者黃郁菁攝 114年3月3日
羅望子汁是埃及穆斯林齋戒月期間，每天經歷日出到日落間的禁食、禁水後，於開齋時會喝的飲品，當中會加入大量的糖，屏東出身的埃及媳婦趙芯瑩說，羅望子汁喝起來像酸梅汁，可助身體迅速補充營養及水分。中央社記者黃郁菁攝 114年3月3日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：