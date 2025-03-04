醫：特發性肺纖維化危害大 喘咳累逾8週快就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）41歲歌手方大同疑因肺部疾病過世。醫師提醒，許多肺部疾病可能導致肺纖維化，其中特發性肺纖維化及自體免疫造成的肺纖維化，若未及時妥善治療，惡化快、比許多癌症致命。

台中榮民總醫院間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴今天透過新聞稿指出，由於肺纖維化的初期症狀並不明顯，許多民眾常誤把慢性咳嗽（超過3週以上）、呼吸短促（喘）或疲累無力等症狀，當成是小感冒或是老化體力不佳而拖延就醫。

傅彬貴門診觀察發現，大部分民眾都是因為呼吸道症狀嚴重影響生活、喘到不行才前來就診，有些病人嚴重到只爬一層樓就喘到需要休息、與人說話可能咳嗽到無法講完完整句子，此時通常肺部纖維化已非常嚴重。

他舉例，如60歲王姓退休教師，平日最大樂趣是與三五好友爬山、健走，近半年來，卻發現自己體力下降，原本可輕鬆爬上四樓，竟變得氣喘吁吁，前一陣子感冒後症狀加劇，一動就喘，血氧濃度只有93%，輾轉到胸腔內科求診，才被確診為特發性肺纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」。

傅彬貴說，特發性肺纖維化是一種不明原因所致的慢性肺部發炎，由於肺臟反覆地受傷結痂，長時間下來讓原本柔軟富有彈性的肺部逐漸變硬、變厚，最終導致無法順利進行氣體交換，嚴重恐造成肺功能急速下降，由於肺纖維化是不可逆的，若沒有及時適當的治療，一旦發生急性惡化，死亡率更高達50%以上。

肺纖維化的成因非常多元，傅彬貴指出，其中發病原因不明的特發性肺纖維化，就好發於50歲以上男性、有吸菸史、肺纖維化家族史、長期為食道逆流者。

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此外，自體免疫疾病患者也是肺纖維化的高風險族群，例如硬皮病、類風溼性關節炎、乾燥症、皮肌炎、多發性肌炎等。如有任何呼吸道症狀皆應主動與主治醫師反映，甚至可積極與醫師討論安排至少一次肺功能檢查的必要性，掌握自身肺部健康狀況，有助即時診斷治療。

他提醒，民眾若有「喘、咳、累」三大症狀且持續8週以上，絕對不可以掉以輕心，建議盡速前往胸腔內科尋求進一步專業診斷，尤其是家中有年長者更要提高警覺謹慎因應。（編輯：李亨山）1140304