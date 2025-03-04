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捷運汐東線3月動工 新北：預計121年完工

2025/3/4 19:23（3/4 19:36 更新）
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新北市長侯友宜（立者）4日前往汐止區公所舉辦新北行動治理座談會時指出，捷運汐止東湖線預計可在3月間動工，民國121年完工。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月4日
新北市長侯友宜（立者）4日前往汐止區公所舉辦新北行動治理座談會時指出，捷運汐止東湖線預計可在3月間動工，民國121年完工。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月4日
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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長侯友宜今天到汐止區公所舉辦新北行動治理座談會表示，捷運汐止東湖線即將在3月動工，預計121年完工；基隆捷運案待行政院核定後就開始辦理招標。

侯友宜今天下午率市府團隊到汐止區與里長們座談，他表示，財政收支劃分法修法通過後，扣除主要計畫補助款，經費運用將秉持「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」3大方向推動，以滿足每一名市民朋友需求。

侯友宜表示，捷運汐止東湖線總長5.56公里，新北市轄內有4.75公里，台北市0.81公里，共設有6站，即將在3月動工，預計121年完工。

他表示，從112年12月開工的捷運汐東線要徑工程已完成自來水管線遷移，以及施作雨水箱涵，吉林街與福德三路道路拓寬工程，預計115年2月完工。

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他表示，基隆捷運案總長15.6公里，預計設置13站，已於113年2月2日啟動基本設計作業，預計122年完工；汐東線與基隆捷運的興建，可望帶動周圍產業鏈發展，讓汐止在未來發展上，有全新的樣貌。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，基隆捷運案工程經費已報到交通部，待行政院核定後就開始辦理招標及動工，一切都是按照現有時間表進行中，不會有耽誤，這也是汐止人最殷殷期盼的交通路網，市府會全力以赴。（編輯：林恕暉）1140304

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