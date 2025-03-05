日月潭推廣永續旅遊 獲ITB國際綠色旅遊大獎

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（中央社記者余曉涵台北5日電）日月潭近年積極推廣永續旅遊，並多次獲得國際肯定。觀光署說，日月潭永續旅遊今年入圍 ITB 柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」並獲得「商業與行銷」類別第3名。

永續旅遊是未來旅遊趨勢，其中日月潭近年積極推動永續旅遊，日月潭管理處舉辦永續共識營，邀請轄區業者與志工腦力激盪，共同研擬可行方案，例如減廢旅遊、低碳遊程等。經過反覆測試與調整，成功將它商品化，不僅除了知名企業組團參與，更獲旅行社代表試行導入。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，日月潭今年入圍2025年 ITB 柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」（Green Destinations Story Awards），並獲「商業與行銷」類別第3名，顯現台灣在全球綠色旅遊領域的卓越成果。

觀光署說，日月潭管理處憑藉創新的永續行動，連續3年入選全球百大綠色旅遊目的地故事獎（TOP 100 Green Destinations Stories），2022年以「與一次性塑膠用品說再見」推動減塑行動，共有29家合作業者參與，使用1585組環保容器，成功減少206.05公斤二氧化碳排放。

觀光署指出，2023年「導引部落朝永續旅遊方向前進—林道下的新契機」輔導布農部落提升遊憩品質，將馬告香料轉型為馬告香水，創造地方共榮；2024年「攜手日月潭：用集體智慧推動永續旅遊」促進多方合作，凝聚地方共識。

觀光署說，這次榮獲ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」（The Green Destinations Story Awards） 「商業與行銷」類別獎項。觀光署長周永暉表示，這項殊榮不僅讓台灣的觀光旅遊再次登上國際舞台，更肯定台灣在日月潭永續旅遊領域上的付出與努力，讓日月潭成為國際重要的旅遊亮點。

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觀光署表示，日月潭管理處不僅更新了26個日月潭永續旅遊指引，積極鼓勵社會大眾以更永續的方式探索日月潭，深入了解如何守護這片美麗的自然環境，更進一步推動碳註銷行動，向黃金標準（Gold Standard）申請碳註銷。

觀光署表示，這次除日月潭國家風景區管理處外，亦有綠色業者國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，以「傳統柑仔龜分享平安福氣之文化復興」為主題，榮獲「文化與傳統」類別獎項。（編輯：李亨山）1140305