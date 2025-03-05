過期彩妝再利用？食藥署：恐成細菌培養皿 籲丟棄

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）網路流傳過期眼影起死回生再利用，可變身指甲油。食藥署提醒，過期彩妝恐已質變、滋生細菌，且DIY環境衛生不見得夠好，連帶成品的品質堪慮，建議丟棄，呼籲應把握「彩妝5守則」。

彩妝深入民眾日常，從百貨公司到超商都有賣，衛生福利部食品藥物管理署今天舉行衛教記者會，提醒所有愛美民眾挑選彩妝品時，應留意標示資訊，使用時依照適當方式，並確保肌膚清潔，完整卸妝，讓妝感與健康兼顧。

食藥署醫療器材及化妝品組科長張家榮說明，「彩妝5守則」包括「選有標」，購買標示完整的產品，包括品名、用途、保存期限等；「查登錄」，必要時可至食藥署「化妝品產品登錄平台系統-民眾查詢」查詢產品是否已登錄。

再來就是「依用法」，不同部位使用的彩妝品應按照標示正確使用，例如唇線筆不應用於眼部；「要檢視」，定期檢查化妝品是否過期、變質或發霉；「重衛生」，使用彩妝時應保持工具衛生，避免與他人共用，確保安全。

他指出，眼唇部位的彩妝品因接近黏膜部位，從防腐劑、色素到化妝品的微生物容許量基準等成分跟衛生標準，都比其他部位彩妝品嚴格，以避免產生刺激。

食藥署醫療器材及化粧品組審查員方韻淑補充，眼角、睫毛根部、唇周、嘴角等，都是卸妝時最容易被遺忘的部位；眼唇比較脆弱，建議先用卸妝液搭配化妝棉，輕敷在眼睛上面5到10秒，如果姿勢不正確，太大力搓揉皮膚會造成色素沉澱。

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媒體詢及，網路流傳過期彩妝品華麗轉生術，如眼影變身指甲油等。張家榮說，過期化妝品可能已經產生質變、滋生細菌，且DIY製作環境跟衛生上不見得夠好，最後成品的品質跟衛生可能也堪慮，過期或質變的彩妝品建議丟棄。

食藥署副署長王德原一開場就自招彩妝方面他是「大外行」，但趕在每年3月8日國際婦女節前夕召開這個記者會，希望民眾追求亮麗風采同時，也要確保肌膚健康，尤其卸妝時應使用足夠的卸妝產品，進行乳化步驟，最後搭配洗面乳等洗臉劑清潔，減少彩妝殘留對肌膚的影響。（編輯：李亨山）1140305