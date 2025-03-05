畜試所推廢水磷酸鹽結晶回收技術 循環使用不塞管

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）畜試所開發廢水磷酸鹽結晶回收技術，因重複使用時，氮磷鈣鎂等鹽類濃度提高會結晶，阻塞管壁，開發回收技術，循環使用不塞管，除可當肥料使用，還能改善河川優養化問題。

農業部畜產試驗所助理研究員鍾承訓接受中央社記者電話訪問時指出，持續推動循環農業下，有的畜牧場已裝置三段式廢水處理系統，將處理過回收的水重複用於清洗畜舍，可減少水資源使用量，但是長期循環使用會有結晶產生，會堵塞廢水管線。

他說，為了改善以上問題，民國108、109年就初步完成「廢水磷酸鹽結晶回收技術」的設備模組，合作開發的牧場已在使用，根據需求，設置費用約在新台幣10萬元以內，是一般養豬場可接受金額，即可減少重新建置或修繕的成本支出，若規模較大，費用約10幾、20幾萬元不等，也是大場能接受的裝置費用。

關於結晶來源，他說明，畜牧廢水處理後，有機物質及懸浮固體的濃度會大幅降低，但是氮、磷、鉀、鈣、鎂等鹽類含量仍偏高，回收重複使用時濃度並會提高，因而結晶、堵塞管線。

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鍾承訓說，這套「廢水磷酸鹽結晶回收技術」設備，透過將厭氧消化後或用於沖洗畜舍的回收水導入結晶反應槽體，以曝氣方式提高廢水PH值，也可以添加鹼液或設置冷卻系統，來加速磷酸鹽結晶的生成，然後將結晶附著的器具取出敲打，就能輕鬆收集結晶。

有三項好處，他說，除了改善管線堵塞，延長使用壽命；回收的結晶，還可當成作物肥料使用，改善土壤；同時因為其中的氮磷消減50%以上，最後排出的水氮磷減少，可減緩河川負擔，改善優養化問題；呼籲設備廠商或牧場可去電（06）5911211轉2806洽詢技轉。（編輯：李亨山）1140305