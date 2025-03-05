草鴞巢位遭拍鳥人騷擾 4幼雛經搶救照顧13週野放

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）林業及自然保育署嘉義分署去年底於台南沙崙農場一帶救援遭受拍鳥人騷擾的4隻草鴞寶寶，經過13週照顧與訓練，繫上衛星發報器與腳環後昨日傍晚成功野放，將持續追蹤動向。

林保署嘉義分署提供資料指出，草鴞是瀕臨絕種保育類野生動物，在台灣數量估計僅500隻左右，是台灣12種貓頭鷹當中唯一在地面草叢中築巢物種。

嘉義分署長張岱告訴中央社記者，此次野放草鴞是去年12月與台南市政府、警政署保安警察第七總隊七大隊聯合查緝拍鳥人騷擾草鴞行為時，從巢中救出的雛鳥寶寶。當時巢位前方的草被清除乾淨便於拍鳥人拍攝，因親鳥已飛離加上巢位完全曝光，有極高機率遭受遊蕩犬隻攻擊。

張岱指出，查緝人員將5隻雛鳥寶寶送至野生動物急救站收容，其中1隻在到院第2週因傷不治死亡，其餘4隻在歷時13週悉心照養，並通過自主覓食、飛行等野放前訓練，今天野放回歸自然棲地。

他說，為確保萬一發生異狀能立刻啟動救援，緊密追蹤野放後草鴞動向，研究人員在野放前1週已替草鴞繫上衛星發報器與腳環，在已確認草鴞飛行及行為皆正常後實施野放；未來蒐集科學數據可讓保育單位更了解受照養長大的草鴞雛鳥，野放後可能遭遇情境，有助推動更全面保育行動。

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嘉義分署指出，因不肖拍鳥人士騷擾，造成草鴞雛鳥與親鳥被迫拆散而由人類照養長大，草鴞當前面臨包含棲地喪失與劣化、鼠藥毒害、鳥網誤捕等多重威脅，生存已不易，為拍攝美麗照片一己之私，反造成鳥類繁殖失敗。

嘉義分署提醒民眾，無論是清除巢位周遭的草、夜間持續以燈光或閃光燈照射、甚至私自移動雛鳥，都違反野生動物保育法，未來將持續不定期透過跨單位協力辦理聯合查緝，保育草鴞繁殖。（編輯：孫承武）1140305