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馬偕醫院遭駭 邱泰源：與數位部嚴格把關築防火牆

2025/3/7 11:19（3/7 12:21 更新）
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馬偕醫院遭駭攻擊風波未歇，近期網路流傳疑似有駭客在論壇中公開販售病人個資。衛福部長邱泰源（右）7日受訪表示，衛福部發現醫院遭駭客侵入後，第一時間就緊急處理，將與數位部研擬醫院指引嚴格把關，並築非常強的防火牆，希望不再發生。中央社記者謝佳璋攝　114年3月7日
馬偕醫院遭駭攻擊風波未歇，近期網路流傳疑似有駭客在論壇中公開販售病人個資。衛福部長邱泰源（右）7日受訪表示，衛福部發現醫院遭駭客侵入後，第一時間就緊急處理，將與數位部研擬醫院指引嚴格把關，並築非常強的防火牆，希望不再發生。中央社記者謝佳璋攝　114年3月7日
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（中央社記者郭建伸台北7日電）馬偕醫院遭駭攻擊風波未歇，近期網路流傳疑似有駭客在論壇中公開販售馬偕1660萬筆病人個資。衛福部長邱泰源今天表示，衛福部與數位部研擬醫院指引嚴格把關，並築非常強的防火牆，希望不再發生。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱泰源在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，馬偕醫院遭駭客攻擊，衛福部是否與數位部討論如何因應。

邱泰源表示，衛福部發現醫院遭駭客侵入後，第一時間就緊急處理，並聯繫數位部召開多次會議、了解醫院狀況；其次，衛福部也與台灣所有的關鍵醫院開會討論如何因應，並請被駭的醫院分享經驗，希望能防患於未然。

邱泰源表示，現在衛福部也與數位部研擬醫院指引，設立嚴格把關的防火牆，希望不會再發生這種事。

衛福部日前公布護理人員平均薪資，但遭質疑與實際狀況不合，媒體詢問如何看待。

邱泰源表示，衛福部只是邀請各縣市衛生局、各醫院把現在的護理人員待遇、內容寫在網站上，他感謝480多家醫院自動填上去，這並非衛福部要求怎麼填寫，而是真實的情況，讓護理同仁選擇醫院時，能知道工作條件和薪資，完全是客觀數據。

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邱泰源表示，薪資當然有高有低，也能看到薪資中位數，除了醫院外，診所、養護所、護理之家、醫務室都有不同的工作情況與薪資，這並不在這次公布400多家醫院的薪資資料中。

邱泰源強調，衛福部永遠認為要加強護理同仁的工作環境、專業尊嚴，並希望護理師待遇能更加安心，能在職場上工作，才能維繫醫療體系品質。（編輯：張均懋）1140307

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