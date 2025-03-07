菸防法修法近2年 國健署：首件加熱菸審查4月出爐

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（中央社記者曾以寧台北7日電）菸害防制法修正案上路近2年，遲未有加熱菸通過審查合法上市。衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天表示，下個月將有首家業者審查到期，審查結果可望在期限內公布。

菸害防制法修正案民國112年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。這次修法將加熱菸納管，實施至今將近2年，仍然沒有加熱菸通過審查合法上市。

依照規定，每家廠商的審查流程包含6個月書面審查與6個月實質審查。吳昭軍今天出席國健署「及早檢查腎功能，守護腎臟健康」記者會，並在會後接受媒體聯訪表示，菸害防制法112年修正通過後，國內共有11家加熱菸業者提出審查，其中共有6家進入實質審查，最快的1家預估下個月審查期滿。

吳昭軍說明，審查結果可能有2種狀況，屆時若經核准通過，業者可依規定準備產品上市，但仍須符合包裝、標示等規範，產品正式上市可能還要一點時間；若審查不通過，則業者須重新申請，從文件審查再次來過，或尋求行政救濟。

各業者申請進度，吳昭軍說明，各家進度不同，主要取決於補件速度；因國健署審查時間，僅計算收到資料後至回覆業者的期間，但每個業者補件時間長短不一，則不再計算範圍，因此才會導致各家審查速度不同。

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台灣拒菸聯盟指出，政府以「健康風險評估」作為開放加熱菸的審查辦法，這個名詞讓菸商有機可趁，恐誤導民眾誤以為「加熱菸是減害的菸」，應改為「指定菸品上市評估審查」。

國健署菸害防制組長羅素英說明，此規範在先前立法時就已經過各界諸多討論，因為審查實質目的，是本於科學實證保護民眾健康，因此仍以現行法令持續進行。國健署也同步積極透過各種方式，提醒民眾不論紙菸、電子煙或加熱菸，都對健康有所危害，促進民眾健康識能。（編輯：管中維）1140307