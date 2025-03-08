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廖婉君獲傑出女科學家獎 台大電機首名女教授

2025/3/8 13:07（3/8 13:46 更新）
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台灣大學副校長廖婉君8日獲頒「2025年台灣傑出女科學家獎」的「傑出獎」，她是台灣通訊網路領域的開拓者之一，專長涵蓋無線網路、多媒體通訊、車聯網等。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
台灣大學副校長廖婉君8日獲頒「2025年台灣傑出女科學家獎」的「傑出獎」，她是台灣通訊網路領域的開拓者之一，專長涵蓋無線網路、多媒體通訊、車聯網等。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣大學副校長廖婉君今天獲頒「2025年台灣傑出女科學家獎」，她是台灣通訊網路領域的開拓者之一，專長涵蓋無線網路、多媒體通訊、車聯網等，也是台大電機系第一個女教授。

由台灣萊雅與吳健雄學術基金會合辦的「台灣傑出女科學家獎」，今天在台北舉辦記者會公布得主，這個獎項從2007年開始，已經表揚55名優秀的女科學家，致力於促使科學界的性別平等與多元共融。

今年的「傑出獎」得主廖婉君的研究專長，與現代人類的生活息息相關，她投入研發即時影音串流技術、數位混合實境、隨選視訊及群播服務等。並曾撰寫6G白皮書，為全球邁向6G時代做出貢獻。

廖婉君強調，有時女性對科學感到躊躇，是因沒有找到對的投入方向。她始終認為，科學研究與性別無關，只要對發明有興趣、不畏懼挑戰，就非常適合。

廖婉君是台大電機系第一個女性教授。她今天幽默地說，回台任教前，她並不知道電機系沒有女老師，但其實也沒有適不適應的問題。

廖婉君說，一路走來，都不覺得女性身分有任何限制，反而亞洲女性在歐美學界，被外界看見、被記住的機會，還比男性高的多。

「新秀獎」得主、台灣大學大氣系副教授黃彥婷鑽研氣候動力領域，她曾發現南大洋雲的模擬偏差，可能影響區域氣候模擬的準確度，促使多個氣候模式中心重新關注南大洋氣候系統。

黃彥婷表示，部分女性容易產生冒牌者症候群（imposter syndrome），即使表現優異，仍不時會質疑自己的能力。她鼓勵學子不要為了假想的困難，而放棄機會；面臨選擇時，要勇敢抓住自己最喜歡的。

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另一名「新秀獎」得主、清華大學天文所副教授楊湘怡，擅長研究黑洞物理與星系的演化，她率先在電腦模擬的數值模型中，加入微觀物理概念，解開銀河系中費米泡泡（Fermi Bubbles）與義羅西塔泡泡（eRosita Bubbles）的一些謎團。

楊湘怡提到，家長的性別刻板印象，對孩子影響很深，建議在幫女兒挑選禮物時，也可試著提供一些（科學、技術、工程、藝術、數學） 領域相關的玩具，並鼓勵學習相關知識。（編輯：李亨山）1140308

#台大電機系
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台灣大學大氣系副教授黃彥婷（圖）鑽研氣候動力領域，8日獲得「2025年台灣傑出女科學家獎」的「新秀獎」。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
台灣大學大氣系副教授黃彥婷（圖）鑽研氣候動力領域，8日獲得「2025年台灣傑出女科學家獎」的「新秀獎」。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
清華大學天文所副教授楊湘怡（圖）擅長研究黑洞物理與星系的演化，8日獲得「2025年台灣傑出女科學家獎」的「新秀獎」。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
清華大學天文所副教授楊湘怡（圖）擅長研究黑洞物理與星系的演化，8日獲得「2025年台灣傑出女科學家獎」的「新秀獎」。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
「2025年台灣傑出女科學家獎」8日在台北舉辦記者會公布得主，台灣大學副校長廖婉君（中）獲頒傑出獎，新秀獎則分由台灣大學大氣系副教授黃彥婷（左）、清華大學天文所副教授楊湘怡（右）獲得。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
「2025年台灣傑出女科學家獎」8日在台北舉辦記者會公布得主，台灣大學副校長廖婉君（中）獲頒傑出獎，新秀獎則分由台灣大學大氣系副教授黃彥婷（左）、清華大學天文所副教授楊湘怡（右）獲得。中央社記者陳至中攝 114年3月8日
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