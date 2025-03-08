龍虎斑銷日 米其林主廚烹調上西鐵觀光列車

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（中央社記者楊明珠福岡8日專電）農業部次長黃昭欽率隊到日本福岡推銷石斑魚，今天出席與西日本鐵道公司合辦的台灣龍虎斑記者會，他表示，「很高興與大家見證台灣最頂級的龍虎斑游向日本」。他還和屏東縣長周春米等人搭上西鐵觀光列車，享用米其林主廚烹調的龍虎斑料理。

黃昭欽、周春米、西鐵集團社長林田浩一、駐福岡辦事處處長陳銘俊、台灣水產貿易商代表栗煬國際有限公司總經理謝妮諺、台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏等人，今天在福岡市一家西鐵系列的大飯店，共同見證台灣龍虎斑正式進入西鐵通路的重要時刻。

黃昭欽說明，龍虎斑是台灣款待賓客的高級魚，代表主人的心意，其肉質細膩、口感佳，廣受國內外市場青睞。為了讓日本消費者也能享受到，農業部與業界、學界多年努力，最終促成日本政府去年10月30日正式開放進口台灣養殖龍虎斑。

他強調：「台灣養殖的龍虎斑可以輸入到日本，這不單是對台灣水產養殖供應鏈的肯定，也象徵台日之間農業水產的合作進入一個新階段。」他進一步表示，農業部將持續輔導業者取得輸日資格，提升加工與養殖技術，確保供應穩定、品質無虞，讓台灣龍虎斑成為日本市場上的安心首選。

周春米與屏東縣政府人員、屏東縣議員、鄉長等這次訪日，除了推銷鳳梨等屏東農產品，今天一同見證屏東縣的龍虎斑正式在日本上市。

周春米說：「非常謝謝日本政府和台灣農業部的協助，消除了相關的疑慮，讓我們的龍虎斑在去年10月30日正式核准進到日本。也非常謝謝西鐵給我們屏東這樣的機會，接下來大家在鐵道上的飯店、超市內都可以吃得到、買得到屏東最好吃的龍虎斑料理。」

本次農業部與西鐵合作，將台灣的龍虎斑透過觀光列車、飯店餐廳及超市等多元通路，讓日本消費者能夠近距離接觸並品嘗到，是台日攜手推動農漁產品跨域行銷的成功示範。

記者會後，訪團搭乘西鐵「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」觀光列車，考察台灣龍虎斑餐點的推廣成效，並品嘗由日本米其林一星主廚精心設計的龍虎斑料理。觀光列車上的人員先是送來飲料、精緻前菜，然後端上法式料理作法的台灣龍虎斑美食。

黃昭欽興奮地說：「屏東的龍虎斑正式進軍日本囉。」周春米感到驕傲地說：「在西鐵的列車上大家有聞到香味嗎？」

黃昭欽認為，與西鐵的合作模式不僅為日本消費者帶來獨特的用餐體驗，更透過觀光列車將台灣龍虎斑介紹給來來往往忙碌的上班族，或者是悠閒自在的鐵道旅客，能夠輕鬆便利與台灣龍虎斑相遇，補充營養之外，也讓美食成為旅客在旅途中最美好的回憶。

在列車上享受美食的同時，有人建議台灣旅行社推出新旅遊商品，台灣遊客也可到福岡搭乘西鐵觀光列車，享受台灣龍虎斑美食。

西鐵的廚師上午在記者會前還舉辦了試吃會，利用台灣龍虎斑以法式、日式、中華料理等料理方式烹調，這些新菜色被安排上不同的高檔餐廳，限定期間販售。

訪團下了觀光列車後，西鐵超市柳川店視察台灣龍虎斑便當及魚排的陳列與銷售情況，並與業者交流市場反應及消費者回饋，了解台灣龍虎斑產品在市場上的接受度。

賣場上，有兩名婦女一人拿著龍虎斑便當、一人拿著龍虎斑鮮肉。周春米上前打招呼，年紀稍長的婦女聽到「吃了台灣龍虎斑料理，皮膚會像屏東縣知事（縣長）周春米那麼好」後，回應說「那以後要再來買」。黃昭欽對另一名婦女說：「台灣龍虎斑魚皮富含膠原蛋白，深受台灣女性青睞。」

農業部表示，石斑魚是台灣主要高經濟價值養殖產業，年產量約1.9萬公噸、產值新台幣44億餘元。近年來，農業部投入冷鏈建設，確保漁獲品質，也瞄準日本、美國、新加坡等高端市場，透過每公斤10元至40元的海外拓銷獎勵運費，鼓勵業者拓展海外新通路。

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過去國內習慣以全魚活魚方式消費，為因應國外市場需求，農業部也輔導業者開發各式多元石斑魚小包裝、分切產品，今年也推動拓展日本市場加工獎勵，鼓勵業者以加工產品創造附加價值，搶攻海外大型通路。

農業部說明，未來將持續輔導龍虎斑養殖業者成為合格輸日登錄場（廠），同時輔導業者提升加工及養殖競爭力，並開發符合日本市場需求產品，另外，由水產試驗所執行養殖供水系統監測，進行源頭管理，以確保能提供來自台灣最高品質且安全無虞的石斑魚。（編輯：唐聲揚）1140308

農業部次長黃昭欽（左1）率團在日本福岡推廣台灣石斑魚，尤其是龍虎斑。他還和屏東縣長周春米（左2）一行、駐福岡辦事處處長陳銘俊（右2）等搭上西鐵觀光列車，享用米其林一星主廚烹調的龍虎斑料理。大家對於料理讚不絕口。中央社記者楊明珠福岡攝 114年3月8日

農業部次長黃昭欽率團在日本出席與西日本鐵道公司合辦的推銷台灣龍虎斑記者會。屏東縣長周春米（中）也出席這場記者會，訪團到西鐵超市柳川店視察台灣龍虎斑便當及魚排的陳列與銷售情況，遇到有日本民眾購買。日本民眾說沒吃過台灣龍虎斑，想吃看看。中央社記者楊明珠福岡攝 114年3月8日

農業部次長黃昭欽（左2）率團訪日，與屏東縣長周春米（左1）所率的訪團8日在福岡出席與西日本鐵道公司推銷台灣龍虎斑的記者會。訪團也到西鐵超市柳川店視察台灣龍虎斑便當及魚排的銷售情況，並與業者交流市場、消費者的反應。中央社記者楊明珠福岡攝 114年3月8日

農業部次長黃昭欽（左3）率團在日本推廣並出席與西日本鐵道公司合辦的推銷台灣龍虎斑記者會。左起駐福岡辦事處處長陳銘俊、屏東縣長周春米、農業部次長黃昭欽、西日本鐵道公司社長林田浩一、西日本鐵道公司國際物流事業本部長宇高圭一、台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏、台灣水產貿易商代表栗煬國際有限公司總經理謝妮諺。中央社記者楊明珠福岡攝 114年3月8日