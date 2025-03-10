董事會捐資健全財務 苗栗龍德家商免列專輔學校

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天召開私校退場審議會，被列為專輔學校的龍德家商，透過董事會持續對學校捐資並健全財務體質，故經退場審議會出席委員1/2以上同意，免除列專輔學校。

教育部今天下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第7次會議，審議苗栗縣私立大成高中、台南市私立新榮高中，及苗栗縣私立龍德家事商業職業學校等案。

教育部透過文字說明，苗栗龍德家商因財務狀況顯著惡化，於112年3月31日公告列為專案輔導學校，該校被列入專輔學校後，透過董事會持續對學校捐資並健全財務體質，截至改善期間屆滿止，已無前述情況，今天經退場審議會出席委員1/2以上同意，免除列專輔學校。

教育部指出，苗栗大成高中財務顯著惡化、學校積欠教師薪資，於112年3月3日公告列為專案輔導學校，2年改善期限屆期後，財務尚無具體改善事實及資料可供作證；且國教署10度去函催辦，至改善期限屆滿前仍未送改善計劃，故經退審會出席委員1/2以上同意，令學校於114學年停止全部招生，並於114學年結束時停辦。

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至於新榮高中，教育部表示，學校因財務顯著惡化，於112年3月3日公告列為專案輔導學校，至2年改善期限屆期，至2年改善期限屆期，學校財務仍未改善，故未獲免除專案輔導學校，經退審會出席委員1/2以上同意，令學校於114學年停止全部招生，並於114學年結束時停辦。

根據教育部資料，大成高中目前已無學生；新榮高中113學年無新生入學，高二生和高三生共計9名，預計於114學年結束時全數畢業，無需進行學生安置。（編輯：李亨山）1140310