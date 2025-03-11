麻疹境外病例曾搭機捷 桃捷加強清消作業

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園大眾捷運公司今天接獲台北市政府衛生局通知，有1例麻疹境外移入病例搭乘機場捷運，桃捷公司除了將增強電聯車的換氣與通風，另外也將加強車站及電聯車的清潔和消毒工作。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，接獲台北市政府衛生局通知，1名日本籍旅客回國後發現感染麻疹，在台期間曾於2日自A12第一航廈站搭乘機場捷運至A1台北車站，以及在4日自A1台北車站搭車至A12第一航廈站。

桃捷公司指出，根據衛生福利部疾病管制署表示，麻疹主要通過空氣和飛沫傳播，為提升乘客的健康與安全，桃捷公司將增強電聯車的換氣與通風。

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桃捷公司說，另外也將加強車站及電聯車的清潔和消毒工作，清潔人員每天會特別針對乘客經常接觸的地方，像是廁所門把手、電梯按鈕、樓梯電扶梯及電聯車的車廂扶手，除使用稀釋漂白水進行清潔消毒，每天還會針對全車隊電聯車進行清消。

桃捷公司提醒旅客，若出現麻疹疑似症狀，請務必佩戴口罩並儘快就醫，除保護自己也保護他人，讓民眾搭乘機場捷運時安全也安心。（編輯：張銘坤）1140311