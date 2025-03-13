自台搭機返美 洛杉磯居民確診麻疹足跡曝光

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國洛杉磯郡衛生官員表示，一名感染麻疹的居民最近從台灣飛抵洛杉磯，在確診前至少造訪過兩個店家。

洛杉磯KTLA電視台報導，洛杉磯郡公共衛生局說，這名洛杉磯郡居民搭乘中華航空CAL8/CI8航班從桃園飛往洛杉磯，5日抵達洛杉磯國際機場（LAX），並於當晚7時至10時40分之間在別稱B航廈的湯姆布萊德雷國際航廈（Tom Bradley International Terminal）逗留。

官員表示，被安排在特定位置而可能在飛機上暴露於麻疹病毒的乘客，將接獲洛杉磯衛生當局的通知，並補充說美國疾病管制暨預防中心（CDC）正在協助處理相關程序。

此人抵達洛杉磯2天後，前往北好萊塢（North Hollywood）一家名為Cloud 9 Nails的美甲工作室，10日則去了郊區艾爾蒙地（El Monte）一家超市。

衛生當局在11日發布的公告中表示：「在特定日期和時間造訪過這些地點的人，可能會因接觸史而有感染麻疹的風險。」

報導指出，有接觸史的民眾應確認自己是否曾接種過麻疹疫苗，如果沒有，則有感染疾病的風險。衛生官員表示，接觸麻疹病毒後，通常需要1週到3週的時間才會出現症狀。

常見的麻疹症狀包括高燒（超過攝氏38度）、咳嗽、流鼻水和結膜炎等，3至5天後出現紅疹。

洛杉磯郡公共衛生局說，當感染者呼吸、說話、咳嗽或打噴嚏時，病毒很容易透過空氣傳播，感染者離開現場後，病毒也能在空氣中和物體表面上存活數小時。

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公共衛生官員表示，截至目前，加州所有確診麻疹的患者皆曾赴國外旅行。麻疹可透過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗來預防。

CDC指出，截至本月6日，今年全美各地已通報222起麻疹病例，而感染人數可能還會增加。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140313