兩州麻疹增至2死228例確診 美疾管中心示警

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國西南部的麻疹疫情已造成2人死亡、200多人感染，促使美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布旅行警告。

法新社報導，德州截至今天通報198起病例，新墨西哥州30例，總計228例。這兩州都證實有1人死亡，而且這兩人都未接種疫苗。

死亡病例方面，德州的患者是一名孩童，而新墨西哥州的患者是一名成年人，死後檢測麻疹呈陽性反應。

新墨西哥州法醫調查員辦公室（Office of the Medical Investigator）尚未公布這名成年人的正式死因，不過美國疾管中心已歸類為麻疹相關死亡病例。

疾管中心在向醫護人員、公共衛生官員和潛在旅客發布的健康警示網（Health Alert Network）公告中警告：「隨著這波疫情持續迅速蔓延，預計還會有更多病例。」

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疾管中心說：「隨著美國春夏旅遊季節臨近，疾管中心強調臨床醫師和公衛官員在預防麻疹傳播方面扮演重要角色。」

疾管中心還說：「他們應該對符合麻疹病例定義的發燒出疹病例保持警惕，並分享有效的麻疹預防策略，包括針對國際旅客的疫苗接種指南。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140308