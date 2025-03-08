桃園首例本土麻疹個案 啟動疫調、健康監測22人

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市出現首例本土麻疹個案。桃園市政府衛生局今天說，個案為20多歲男性，為其他個案的匡列接觸者之一，6日確診，已啟動疫調並掌握22名接觸者進行健康監測。

衛生局表示，這名20多歲男性個案為日前境外移入個案匡列的接觸者之一，3月5日自我發現口腔內白斑且臉頰、胸前及手臂處出現紅疹，主動通知防疫專線，並由衛生局安排就醫，經醫院通報疑似麻疹，3月6日確診。

衛生局表示，獲報後立即啟動疫調及接觸者匡列等防疫措施，目前已掌握22名接觸者進行健康監測；若民眾曾在3月1日下午2時到過遠傳中壢龍東直營門市後出現疑似麻疹症狀，應立即佩戴口罩並撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

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衛生局表示，麻疹是一種高度傳染性的疾病，主要透過空氣傳播，潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點及全身紅疹。

衛生局強調，接觸者應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，也要避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。（編輯：方沛清）1140308