台校聯盟與日本靜岡縣簽備忘錄 共推國際教育

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣高級中等以下學校國際教育交流聯盟近日與日本靜岡縣簽署備忘錄，加強雙邊師生的交流，創造多元互動的平台，以國際教育培育具備全球競爭力的人才。

教育部今天發布新聞稿，2月19日台灣高級中等以下學校國際教育交流聯盟，由副會長、教育部國民及學前教育署長彭富源代表，和靜岡縣教育委員會教育長池上重弘、體育文化觀光部長都築直哉，一同在日本簽署備忘錄。

教育部表示，這項備忘錄的目的是加強交流，建立台灣與靜岡縣學生和教職員之間的友誼，拓展學生視野並提升跨文化理解，進一步促進學校間的姊妹學校夥伴關係。

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據日方統計，113年靜岡縣共接待70個赴日教育旅行交流項目，其中約30%來自台灣學校。彭富源等人在簽署儀式後，也率團拜會靜岡縣知事鈴木康友，鈴木康友期待這次的備忘錄，能深化雙方合作，在教育、文化及觀光等領域攜手邁向更緊密的未來。

根據教育部統計，民國113年全台共有241所中小學與日本學校進行實體交流，共有1萬4232名師生參與。目前日本有290校與台校簽訂姊妹校，居所有國家之冠，顯示雙方教育交流的活躍。（編輯：李亨山）1140312