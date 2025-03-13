加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／賴清德蕭美琴出席外交部春宴
首頁 / 生活

郵局大當機原因待查 扣款未吐鈔將回沖

2025/3/13 17:03（3/13 17:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華郵政公司儲匯部門系統13日上午出現大當機，位於新北市政府內的自動櫃員機貼出告示，暫停服務。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年3月13日
中華郵政公司儲匯部門系統13日上午出現大當機，位於新北市政府內的自動櫃員機貼出告示，暫停服務。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北13日電）中華郵政公司今天因主機異常，系統不穩造成當機逾2小時，全台郵局受影響，原因待查。中華郵政表示，上千筆ATM提款中斷，有ATM扣款卻未吐鈔，金額都將回沖，確保客戶權益。

中華郵政副總經理陳棟梁接受媒體聯訪表示，今天是公司內部網路主機系統異常，備援機制未發揮預期功能，造成系統起伏不穩定，全台ATM及臨櫃作業都受影響；不過，行動郵局使用網際網路，仍正常運行。

陳棟梁說，上午11時34分發現主機系統異常，下午2時15分修復，原因仍待了解，稍早發現中華電信的機房執行設備異動，但是否為影響主因，還需要調相關紀錄才能查明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華郵政統計，系統異常期間，ATM有252戶跨行提款遭中斷，中華郵政客戶受影響的有1000多筆，所有扣款卻未吐鈔的部分，都會全部回沖，最晚明天下班前處理完，客戶權益完全不受影響。

陳棟梁說，公司一定會查明真正原因，也將研究備援機制否調整，對客戶造成困擾，深感抱歉。（編輯：管中維）1140313

延伸閱讀
全台郵局系統當機逾2小時 下午2時15分恢復正常郵局系統當機 ATM扣款沒吐鈔、卡片卡機內桃機二航廈停電完成復電 將釐清原因究責處分台灣每10萬成年人享168台ATM 為全球平均3.28倍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：