郵局大當機原因待查 扣款未吐鈔將回沖

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）中華郵政公司今天因主機異常，系統不穩造成當機逾2小時，全台郵局受影響，原因待查。中華郵政表示，上千筆ATM提款中斷，有ATM扣款卻未吐鈔，金額都將回沖，確保客戶權益。

中華郵政副總經理陳棟梁接受媒體聯訪表示，今天是公司內部網路主機系統異常，備援機制未發揮預期功能，造成系統起伏不穩定，全台ATM及臨櫃作業都受影響；不過，行動郵局使用網際網路，仍正常運行。

陳棟梁說，上午11時34分發現主機系統異常，下午2時15分修復，原因仍待了解，稍早發現中華電信的機房執行設備異動，但是否為影響主因，還需要調相關紀錄才能查明。

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中華郵政統計，系統異常期間，ATM有252戶跨行提款遭中斷，中華郵政客戶受影響的有1000多筆，所有扣款卻未吐鈔的部分，都會全部回沖，最晚明天下班前處理完，客戶權益完全不受影響。

陳棟梁說，公司一定會查明真正原因，也將研究備援機制否調整，對客戶造成困擾，深感抱歉。（編輯：管中維）1140313