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桃機二航廈停電完成復電 將釐清原因究責處分

2025/3/12 14:10（3/12 14:29 更新）
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桃園國際機場第二航廈中央區域12日中午突然停電，部分作業不受影響，不過也有作業改為手動方式進行，受到停電影響，機場旅客大排長龍。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月12日
桃園國際機場第二航廈中央區域12日中午突然停電，部分作業不受影響，不過也有作業改為手動方式進行，受到停電影響，機場旅客大排長龍。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月12日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）桃園國際機場第二航廈中央區域今天中午12時許突然停電，機場公司於12時5分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於下午1時13分完成復電。

有民眾在社群網路發文表示，桃園國際機場中午12時許突然停電，部分旅客原本正排隊要準備出境檢查，也因為停電只能站在原地等待。

有旅客表示，停電時正好在櫃檯報到，也受到影響而暫時無法作業，復電後已完成報到，只希望不會影響到班機起降及後續行程。

桃園國際機場公司說明，第二航廈於中午12時發生停電事件，影響範圍為第二航廈主體1至4樓及P4停車場，機場公司於12時5分成立緊急應變小組，維護廠商於12時13分辦理電力轉供，並於下午1時13分完成復電。

機場公司指出，電力異常期間改接備用電源或是改採人工應變方式維持旅客報到及通關安檢作業。

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至於機場空側跑滑道助航燈光、空橋運作，以及機坪航機導引系統等都正常，航班起降未受影響。

機場公司對於造成旅客不便表達真摯歉意，後續將釐清事件原因並究責處分，落實維護作業程序，確保機場營運順遂。（編輯：方沛清）1140312

桃園國際機場第二航廈中央區域12日中午12時許停電，維護廠商12時13分辦理電力轉供，並於下午1時13分完成復電。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月12日
桃園國際機場第二航廈中央區域12日中午12時許停電，維護廠商12時13分辦理電力轉供，並於下午1時13分完成復電。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年3月12日
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