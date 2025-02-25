桃機二航廈獲Skytrax四星認證 提升乘客舒適性成亮點

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）國際航空運輸評級組織Skytrax給予桃園國際機場第二航廈四星認證，表示二航廈提供高效率安全和移民流程、入出境及轉機體驗井井有條，整潔和維護工作也獲高度評價，強調評鑑結果凸顯其傑出營運實力。

總部位在英國倫敦的Skytrax今天發布新聞稿指出，經全面性審查後，桃園國際機場第二航廈獲四星級機場評級，此一成就反映了桃園機場致力在服務和可靠性方面維持著高標準。

在聯外交通方面，Skytrax指出，航廈精心安排的交通選項易於使用，提供前往台北巿和台灣其他地區的中轉旅客廣泛接駁交通工具。

提升乘客舒適性成為航廈一大亮點。Skytrax指出，二航廈提供多種「位置得宜座位區選項和吸睛的休息放鬆空間」，並有免費健身房和淋浴設施，而其現代化大廳設計更展現其對「使用者體驗品質」所作承諾。

同時，餐廳和零售體驗既便利又有多種選擇。Skytrax特別提到，除了旅遊品項和本地特色產品之外，主要的免稅商品種類繁多，精品選項也一應俱全。

Skytrax表示，桃機第三航廈正在興建中，這項四星認證凸顯機場團隊致力提供世界一流的顧客體驗。

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新聞稿引述Skytrax執行長普萊斯特（Edward Plaisted）說：「在顧客服務及營運管理上的各大評鑑領域中，桃園國際機場第二航廈持續展現出堅實可靠表現，當之無愧贏得四星級機場評級。」

「已經展現顯著更新改善的面貌，我們期盼看到更深一層進展，尤其進行中的第三航廈計畫深具提升該機場全球聲譽的潛力。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140225