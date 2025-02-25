加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 生活

桃機二航廈獲Skytrax四星認證 提升乘客舒適性成亮點

2025/2/25 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）國際航空運輸評級組織Skytrax給予桃園國際機場第二航廈四星認證，表示二航廈提供高效率安全和移民流程、入出境及轉機體驗井井有條，整潔和維護工作也獲高度評價，強調評鑑結果凸顯其傑出營運實力。

總部位在英國倫敦的Skytrax今天發布新聞稿指出，經全面性審查後，桃園國際機場第二航廈獲四星級機場評級，此一成就反映了桃園機場致力在服務和可靠性方面維持著高標準。

在聯外交通方面，Skytrax指出，航廈精心安排的交通選項易於使用，提供前往台北巿和台灣其他地區的中轉旅客廣泛接駁交通工具。

提升乘客舒適性成為航廈一大亮點。Skytrax指出，二航廈提供多種「位置得宜座位區選項和吸睛的休息放鬆空間」，並有免費健身房和淋浴設施，而其現代化大廳設計更展現其對「使用者體驗品質」所作承諾。

同時，餐廳和零售體驗既便利又有多種選擇。Skytrax特別提到，除了旅遊品項和本地特色產品之外，主要的免稅商品種類繁多，精品選項也一應俱全。

Skytrax表示，桃機第三航廈正在興建中，這項四星認證凸顯機場團隊致力提供世界一流的顧客體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新聞稿引述Skytrax執行長普萊斯特（Edward Plaisted）說：「在顧客服務及營運管理上的各大評鑑領域中，桃園國際機場第二航廈持續展現出堅實可靠表現，當之無愧贏得四星級機場評級。」

「已經展現顯著更新改善的面貌，我們期盼看到更深一層進展，尤其進行中的第三航廈計畫深具提升該機場全球聲譽的潛力。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140225

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

57
更多編輯台推薦新聞：