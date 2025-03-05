防鳥獸釀停電 台電出動逾4千人強化線路防護

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（中央社記者曾智怡台北5日電）因應鳥獸即將活躍，台電今天啟動全國強化穩定供電－線路防護行動，共超過4000人投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇鼠網、管線孔隙封塞，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，降低鳥獸等外力造成的停電事故。

台電透過新聞稿表示，一般事故停電因外力所引起約占近5成，除車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路、樹竹碰觸等以外，鳥獸碰觸占外力停電約4成，尤其每年驚蟄開始的3、4月春暖花開期間，更是台電第一線人員需嚴陣以待、化身移巢大隊的關鍵時刻。

驚蟄為24節氣之一，象徵春雷初響、萬物復甦，是鳥獸蟲甦醒時機。

台電指出，2024年3、4月期間鳥獸引起停電達232件，是同年1、2月加總（75件）的3倍以上，而今年光1、2月台電已摘除超過1200個築在電力設施上的鳥巢，避免衍生停電。

台電說明，部分鳥獸會在樹木與電力線路上穿梭攀爬與築巢，當翅膀、尾巴等部位或常帶有鐵絲的鳥巢，不慎碰觸線路金屬設備或相鄰線路，即可能引起停電事故。

針對鳥獸碰觸導致停電事件，台電表示，近年以阻斷碰觸路徑及營造友善環境兩大方向，推動停電防制並兼顧動保，此次驚蟄強化穩定供電行動，橫跨配電、輸電與發電系統，合計出動超過4000人投入線路維護與預防檢測。

例如配電系統共24個區營業處，針對二次變電所、配電線路設備、高壓用戶進行供電線路韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化與摘除電桿上鳥巢；輸電系統則強化變電所設備加裝防蛇網與設備巡檢。

發電系統則在全國21個水火力電廠，針對較易有鳥獸出沒的開關場，強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等。

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台電表示，此次行動將全面巡查各電力設施鳥獸易築巢及行經處所，提早移除，過程若發現雛鳥，將送交動保機構、動物園協助或轉送有意願飼養的民眾。

另外，因應近期屢有都會區因外單位工程施工挖損電纜導致停電，台電近日亦拜訪雙北與高雄市政府道路管理中心，共商防範挖損機制，目標在全國線路防護行動下，持續減少外力因素造成停電事故，確保供電穩定及民眾用電權益。（編輯：楊蘭軒）1140305