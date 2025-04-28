新型防鳥塗料恐傷鳥 保育類領角鴞遭黏無法飛行

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市野鳥學會今天說，1隻二級保育類領角鴞因接觸新型防鳥塗料致失去飛行能力，恐需數月療養及接羽手術再評估能否重返天際；解決鳥害問題需謹慎評估，避免造成生態傷害。

社團法人桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所日前接獲這起防鳥變傷鳥的特殊案例，桃園市野鳥學會發布新聞稿表示，鳥類的糞便會散播許多病原，造成環境污染，有幼兒園為防止鳥類停棲，請廠商在屋頂塗上黏性更勝黏鼠板的新型防鳥塗料，沒想到隔天卻發現1隻身上沾滿塗料、無法飛行的領角鴞。

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桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所獸醫師郭昱德指出，相較於傳統黏鼠板，這種防鳥塗料更難處理，其黏稠且流動的特性，使得塗料易滲入羽毛內層，清洗難度大增。儘管部分販售網站宣稱產品「不傷鳥」，並有警語可能會黏住小型鳥類，但可能因施工方式不當，鳥類接觸後易被黏住造成羽毛皮膚結構損傷，失去飛行與保暖能力，即使少量使用，仍可能造成威脅。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁說，今年2月底，也曾發生因電線塗驅鳥劑反釀大量燕子摔死的新聞，他呼籲有防鳥害需求民眾，審慎評估防鳥措施，優先選擇友善生態的替代方案，如架設反光條、驅鳥器等物理阻隔，或加強環境清潔，減少鳥類聚集誘因，在選擇防鳥方式前，應充分了解產品特性與潛在風險，避免使用對野生動物造成傷害的產品。（編輯：李淑華）1140428