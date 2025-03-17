校園手機使用 教團籲聚焦內容管理落實數位素養

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（中央社記者許秩維台北17日電）國教行動聯盟今天表示，手機、3C成癮是青少年情緒障礙逐年提升的背後關鍵主因之一；對於校園行動載具使用，應從管理干擾學習內容著手，並落實數位素養教育。

國教盟發布新聞稿指出，教育部日前宣布推動「社會情緒學習」5年計畫，計畫中提到數位科技帶來便利，卻也造成學生注意力與心理健康的挑戰，例如長期使用手機造成注意力不足、過度依賴社群媒體等負面影響。

國教盟提到，根據行政院統計，台灣情緒行為障礙學生從108學年7944人增至112學年1萬1209人，增幅達41%；對手機、網路3C成癮，正是青少年情緒障礙、自殺率逐年提升的背後關鍵主因之一，呼籲政府提出有效因應對策。

關於校園行動載具使用，國教盟建議修訂「國民教育法」或「高級中等教育法」，提高法律位階，授權訂定「校園數位載具使用管理辦法」，依國小、國中、高中制定不同規範，從管理干擾學習內容著手，培養學生心理韌性，促進正向、專注的數位學習環境。

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國教盟表示，學校也應建立完整且具體的數位素養教育課程，包括網路禮儀、資訊辨識能力、時間管理技巧以及心理健康維護，明確區分數位設備的學習用途與個人娛樂用途；建議推動「家庭數位使用約定書」制度，透過親師合作，協助家長與學生共同建立數位載具使用規範。

為保障未成年使用者，國教盟表示，政府應主動與網路平台社群及電信業者溝通與合作，了解青少年網路使用行為與偏好，共同建立有效的數位內容管理機制；數位載具管理政策不應採取一刀切的方式，應考量弱勢學生與特殊教育學生需求，提供適當資源與支持。（編輯：管中維）1140317