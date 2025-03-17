加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市比特犬2度跳車窗咬人 飼主將挨罰不排除沒入
首頁 / 生活

工會：北市聯醫高薪低報 住院醫加班時薪僅136元

2025/3/17 15:58（3/17 17:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市立聯合醫院陽明院區。（中央社檔案照片）
圖為台北市立聯合醫院陽明院區。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北17日電）台北市醫師職業工會今天指出，接獲台北市立聯合醫院住院醫師投訴高薪低報，短少金額高達薪資6成，加班費時薪僅新台幣136元；北市聯醫在日前協調會表達不會虧待住院醫師。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫透過新聞稿分析，許多企業為規避成本，採取高薪低報方式，減少勞健保與勞工退休金人事成本，台北市立聯合醫院住院醫師的薪資表面上說月薪可達11萬元以上，實際上卻有超過半數是屬於獎勵、津貼性質，計算加班費、勞健保時都出現重大落差。

這名向工會投訴的北市聯醫現職住院醫師，是在計算過去1年加班費時有疑慮，醫院計算時薪僅約136元，詢問院方才得知，醫院認定每個月的收入有超過一半都是津貼性質，所以在計算加班費時不能算入。進而發現每月真正的薪資竟不到5萬元，與月薪可達11萬元以上的說法有落差。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市醫師職業工會舉例說明，假設住院醫師每月加班15小時，北市聯醫每年在1名住院醫師身上就省下5.5萬元加班費；面對住院醫師的健保、勞工退休金提撥，醫院都是以不到薪資一半的數字作為基準，每個月在1名員工身上就可節省將近8000元人事成本，有違法疑慮。

陳亮甫表示，企業高薪低報減少勞健保等人事成本，經查獲就會處以最高4倍罰鍰，甚至有業務登載不實的刑事責任。台北市立聯合醫院不僅高薪低報，短少的金額甚至高達薪資的6成，犧牲勞工個人權益，呼籲北市聯醫不應該一再規避，對醫院來說，人事成本絕非不能負擔。（編輯：管中維）1140317

#台北市
#台北市立聯合醫院
#陳亮甫
#加班費
延伸閱讀
住院醫師控高薪低報 北市聯醫：依勞基法規定加成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：