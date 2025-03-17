工會：北市聯醫高薪低報 住院醫加班時薪僅136元

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）台北市醫師職業工會今天指出，接獲台北市立聯合醫院住院醫師投訴高薪低報，短少金額高達薪資6成，加班費時薪僅新台幣136元；北市聯醫在日前協調會表達不會虧待住院醫師。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫透過新聞稿分析，許多企業為規避成本，採取高薪低報方式，減少勞健保與勞工退休金人事成本，台北市立聯合醫院住院醫師的薪資表面上說月薪可達11萬元以上，實際上卻有超過半數是屬於獎勵、津貼性質，計算加班費、勞健保時都出現重大落差。

這名向工會投訴的北市聯醫現職住院醫師，是在計算過去1年加班費時有疑慮，醫院計算時薪僅約136元，詢問院方才得知，醫院認定每個月的收入有超過一半都是津貼性質，所以在計算加班費時不能算入。進而發現每月真正的薪資竟不到5萬元，與月薪可達11萬元以上的說法有落差。

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台北市醫師職業工會舉例說明，假設住院醫師每月加班15小時，北市聯醫每年在1名住院醫師身上就省下5.5萬元加班費；面對住院醫師的健保、勞工退休金提撥，醫院都是以不到薪資一半的數字作為基準，每個月在1名員工身上就可節省將近8000元人事成本，有違法疑慮。

陳亮甫表示，企業高薪低報減少勞健保等人事成本，經查獲就會處以最高4倍罰鍰，甚至有業務登載不實的刑事責任。台北市立聯合醫院不僅高薪低報，短少的金額甚至高達薪資的6成，犧牲勞工個人權益，呼籲北市聯醫不應該一再規避，對醫院來說，人事成本絕非不能負擔。（編輯：管中維）1140317