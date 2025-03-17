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住院醫師控高薪低報 北市聯醫：依勞基法規定加成

2025/3/17 15:58（3/17 17:23 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市立聯合醫院今天被台北市醫師工會指控住院醫師高薪低報，北市聯醫表示，住院醫師不適用聘用人員聘用條例，加班費時薪依當月時數計算並依勞基法加成。

台北市醫師職業工會今天指出，接獲台北市立聯合醫院住院醫師投訴高薪低報，短少金額高達薪資6成，加班費時薪僅新台幣136元。

北市聯醫以新聞稿表示，住院醫師薪資與加班費計算，秉持保障員工權益及合理薪資結構原則，並參考其他醫療院所適時調整制度，確保住院醫師勞動權益。

聯醫表示，住院醫師為契約進用人力，月薪由本薪、職級加給及生活津貼構成，並依此計算勞工保險、全民健康保險等相關保險費用，依法投保。

聯醫說，住院醫師加班費不適用「聘用人員聘用條例」相關規定，加班費計算方式並非依據「各機關加班費支給要點」，而是按照勞動部民國108年8月28日函釋（勞動條2字第10801309401號函）適用標準。

有關勞動條2字第10801309401號函，說明適用勞動基準法第84條之1的住院醫師，其「每日每小時工資額」為月工資額除以【240小時+（約定且經核備之每月正常工作時數-174小時）】推算。

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聯醫指出，具體而言，住院醫師的加班費依當月正常班或輪班時數計算，每小時工資額按月薪分別除以320、349或373小時推算，並依勞動基準法第24條規定給予加班費加成， 前2小時加給1/3；第3小時起加給2/3。

聯醫進一步說明，為獎勵醫護人員的努力與貢獻，視醫療作業基金盈餘發放獎勵金。部分獎勵金採按月發放，屬年度事業收支總淨餘數內分配，依據勞動部97年4月16日函釋（勞動2字第0970066697號函），獎勵金不屬於工資範疇。（編輯：陳清芳）1140317

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工會：北市聯醫高薪低報 住院醫加班時薪僅136元
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