世新大學開課門檻提高至30人學生抗議 教部：應保障受教權

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（中央社記者許秩維台北17日電）世新學生今天到教育部陳情，抗議學校將選修課門檻高至30人，讓學生必須揪團拉人上課；教育部回應，大學開課應保障學生受教權，相關規範調整應經校內相關會議充分討論。

世新大學「我們不要30門檻」行動小組今天在台灣高等教育產業工會和民主進步黨籍立法委員范雲陪同下，在教育部前召開記者會，反映世新將選修課開課門檻提高至30人，嚴重影響師生權益。

世新大學新聞系蔡姓學生表示，世新大學近年提高學士班選修課開課門檻，先由20人提高至25人，現在更提高至30人，許多師生面臨無法開課的壓力，只能到處揪團拉人上課；另外，校方在選課時間尚未截止前就停開多門課，師生權益受影響，選修課門檻提高也未明文公告。

「我們不要30門檻」行動小組於9天內蒐集到1066名學生填寫問卷，其中5成3表示受到影響，更有5成8學生曾因某些課未達人數門檻，而被同學拜託選課；根據行動小組統計，108學年至113學年間，世新大學學術導向的課程從219堂減至142堂，下降幅度3成5。

世新大學中文系學會會長黃佾琦表示，上大學是為了選擇自己想學的知識，而不是被逼去上「活下來」的熱門課，從先前中文系停招事件到現在，師生不斷受校方的「市場機制」影響，呼籲校方將選課門檻降到15人，並召開公聽會與學生溝通。

到場聲援的范雲也說，台大、清大等公立學校只要5名學生，即使是私立大學，東吳、淡江只要10人就能開課，門檻較高的私校例如實踐15人、文大20人，世新30人已登頂；高教資源不足的問題若不好好處理，就會讓學校以市場導向為藉口，走向實用化、技術化，人文社會課程將居於弱勢。

世新大學副校長賴正能到場關心，他於會後受訪說明，學校選修課設計希望要有前瞻性，符合學生需求和業界期待，同時希望每年讓5%課程新陳代謝，讓課程能與時俱進；學校會在前一學期公告下個學期的開課門檻，當選修課選課人數少於30人，學校也會評估是否影響學生畢業資格、是否無法滿足每年級最低學分下限等條件。

教育部透過文字回應，大學課程開設應以保障學生受教權益為原則，相關規範應確保不影響學生的畢業權益，例如修畢必修課程是學生獲頒學位的要件，屬畢業資格門檻的一環，無論修課人數多寡，皆應予以開課，以確保學生能順利完成學業，不應因開課門檻而影響學生畢業時程。

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關於大學課程的開設標準及選課機制，教育部提到，應兼顧學生學習需求與課程規劃原則，相關規範的訂定或調整，應經校內相關會議充分討論，並於選課前公告，以確保學生與教師能掌握相關資訊，合理規劃教學與學習進度。

教育部表示，已收到世新學生陳情信，並函請學校依上述原則妥善處理及適時與師生溝通；教育部訂有「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，若學校在開課方面有影響學生受教權的情形，教育部將依注意事項督導及追蹤後續改善情形，以維護學生受教權益。（編輯：陳清芳）1140317