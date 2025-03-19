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杜微：退休當志工 台鐵需持續推安全文化

2025/3/19 11:16（3/19 12:43 更新）
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台鐵公司首任董事長杜微將於21日卸任，他19日接受媒體聯訪表示，退休將當志工，並認為台鐵未來應精進的是持續推安全文化。（中央社檔案照片）
台鐵公司首任董事長杜微將於21日卸任，他19日接受媒體聯訪表示，退休將當志工，並認為台鐵未來應精進的是持續推安全文化。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵公司首任董事長杜微將於21日卸任，他今天接受媒體聯訪表示，退休將當志工，並認為台鐵未來應精進的是持續推安全文化；不過，針對去年台鐵行車事故上千件，杜微不回應。

交通部上週證實杜微請辭，杜微今天說，行政院已經准辭，21日生效。

台鐵今天舉行114年鐵路模範勞工表揚大會，杜微接受媒體聯訪，談到即將退休的心情。

杜微說，他是心情平靜裸退，未來將從事志工工作，他很欣慰在任內與同仁相處融洽，也參與很多台鐵的建設，包括：票務系統、新車上線安排等，都能順利完成。

對於台鐵未來應精進的地方，杜微說，台鐵是有138年歷史的傳統鐵路，未來應精進的是持續推動安全文化，因台鐵是在民國109年才正式推安全文化，安全文化的基礎是安全管理系統，但系統建置好後還需要時間落實到基層。

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針對媒體追問杜微，對台鐵去年行車事故超過千件的看法，杜微不回應，快速離去。

根據交通部公布的統計，台鐵113年的行車事故1009件，是23年來，首次突破千件，若與公司化前1年（112年）相比，多了232件。（編輯：李亨山）1140319

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台鐵公司首任董事長杜微將於21日卸任，他19日接受媒體聯訪表示，退休將當志工，並認為台鐵未來應精進的是持續推安全文化。（中央社檔案照片）
台鐵公司首任董事長杜微將於21日卸任，他19日接受媒體聯訪表示，退休將當志工，並認為台鐵未來應精進的是持續推安全文化。（中央社檔案照片）
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