杜微：台鐵表現禁得起評估 便當等副業成長更大

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵公司今天上午舉行114年鐵路模範勞工表揚大會。台鐵董事長杜微說，台鐵的表現禁得起外界評估，副業包括便當、資產開發等去年都有10%以上成長，今年成長會更大。

杜微說，台鐵有近1萬6000名同仁，去年改制為公司，在全體努力下，各方面的表現尤其營運實績，禁得起外界評估。

杜微舉例，今年至今，台鐵平均每天輸運66萬人次，超過108年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前最高峰的65萬人次。

杜微認為，最難能可貴的是台鐵服務水準上升，像中長程主力的東部幹線，新的城際列車都只售座票，無站立擁擠情形。

杜微說，台鐵運能會再提升，西部幹線肩負許多通勤通學需求，新引進的E500型電力機車，今年與明年隨車輛持續交付，運能會再加大，配合區間車車隊，可服務更多通勤通學旅客，這些都是靠台鐵運、工、機、電後勤系統充分的支持。

杜微提到，除了本業外，副業包括便當、資產開發、鐵道商品、鐵道觀光更向前邁進，去年都有10%以上成長，今年成長會更大，為社會提供最好的軌道服務。

交通部次長伍勝園將於21日杜微卸任後，暫代台鐵董事長，他今天也出席台鐵表揚模範勞工的活動。伍勝園說，杜微告訴他，在台鐵擔任過很多職務，但從未當選過模範勞工，所以受表揚的68名模範勞工，比董事長還優秀。

伍勝園說，去年是台鐵公司元年，無論是旅客數、資產開發、便當或周邊商品，都比改制公司前大幅成長，看得出台鐵永續經營的決心。

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伍勝園說，去年地震風災多，但台鐵同仁發揮鐵路人精神，不眠不休用最高效率維繫東部交通，連假期間也忙著維修設備、車輛及路線，並加開班次讓旅客可以順利回家。

伍勝園表示，台鐵是提供最重要運輸服務的單位，每位同仁都是台鐵的資產，也是台鐵寶貴的核心，他期待大家齊心、用心、協力為台鐵共同打拚，朝安全、安定、轉型及永續目標努力，再創台鐵黃金10年。（編輯：李亨山）1140319