梁實秋文學大師獎揭曉 駱以軍、賴盈滿獲首獎

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（中央社記者許秩維台北19日電）台師大今天舉行「師大梁實秋文學大師獎」頒獎典禮，共遴選出9部優秀得獎作品，資深作家駱以軍、資深譯者賴盈滿分別獲得散文大師獎首獎和翻譯大師獎首獎。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，第37屆「師大梁實秋文學大師獎」由出版社提名年度優秀的華文散文以及翻譯作品參獎，今年共有85部作品報名角逐，創歷年新高；經由台灣、香港、馬來西亞、美國等地的專家學者組成的評審團，最後遴選出9部優秀得獎作品。

資深作家駱以軍以「如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講」創作，獲得散文大師獎首獎，高齡87歲的資深導演王正方、曾獲時報文學獎首獎的白樵、雲門舞集前武術教師黃鴻璽、香港作家葉梓誦等人則獲得散文大師獎優選獎。

評審羅智成表示，駱以軍的風格鮮明強烈，令人過目難忘，卻仍能屢出新意，把年輕時的侷促困頓到幡然領悟的乍現靈光到神遊於偉大創作心靈的深切體悟，拿來現身說法，生動、深刻詮釋、讓這本書有了獨樹一格的位置。

翻譯大師獎部分，台師大提到，首獎由資深譯者賴盈滿獲得，翻譯作品為「班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈」。

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評審馬耀民認為，這個複雜的文本網絡，使譯者必須克服空前的挑戰，不但要熟稔當時的歷史文化脈絡，更要對班雅明的著作有一定程度理解，才能適切、連貫地呈現傳記作者心目中班雅明的面貌，賴盈滿的譯作忠實呈現班雅明的思想深度，拿下首獎當之無愧。

台師大文學院院長須文蔚提到，「師大梁實秋文學大師獎」設立的初衷，是為紀念長期在台師大英語系任教的翻譯暨散文大師梁實秋，自1988年首屆舉辦以來，至今已37年，期望藉此鼓勵創作風氣，推動文學閱讀文化，並推廣優秀的華文書籍。（編輯：李亨山）1140319