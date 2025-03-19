像說書人傳遞見聞 駱以軍：文學感動AI無法取代

（中央社記者邱祖胤台北19日電）AI來勢洶洶，許多人擔心文學將被取代，對此作家駱以軍表示，寫文字的人就像專職說故事的人，把一個村落的見聞傳到下一個村落，這樣的感動AI無法取代。

駱以軍今天出席梁實秋文學大師獎頒獎典禮，他以「如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講」獲散文首獎。

駱以軍致詞表示，幾年前曾有記者友人問他，有一天AI會不會取代人類，寫出更好的小說，當時他的回覆是不可能，但這2、3年他忽然有點不確定了，AI進步太快，它的不可測性太複雜了。

駱以軍說，然而當他讀到王正方「十年顛沛一頑童」，記得裡面許多動人細節，他知道人類終究不會被AI打敗，寫文字的人會像專職說故事的人，把一個村落的溫暖、傷害、殺戮、悲慘、原諒，傳到下一個村落，當幾十年後的人翻到幾十年前的故事依然感到震動時，這就是散文存在的價值，這是AI搶不去的。

台師大文學院長須文蔚致詞表示，這個獎以梁實秋為名，梁實秋生前花30年功夫翻譯莎士比亞全集，慶功宴時曾笑稱做成這件事要具備3個條件，一是要沒學問，否則會跑去做研究及考證；二是沒有天才，否則會跑去寫小說、散文或詩；三要活得夠久。須文蔚說，這是梁實秋的自謙之詞，文學工作需要更多有學問及有才華的人完成。

須文蔚指出，本屆大獎循往例由出版社提名華文散文以及翻譯作品參賽，今年度共有85部作品報名角逐，經來自台灣、香港、馬來西亞及美國等地專家學者評選，共遴選出9部優秀作品，並由駱以軍及賴盈滿分別榮獲散文與翻譯首獎。

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根據台師大文學院新聞稿，評審羅智成指出，駱以軍的風格鮮明強烈，令人過目難忘，卻仍能屢出新意，把年輕時的侷促困頓到幡然領悟的乍現靈光到神遊於偉大創作心靈的深切體悟，拿來現身說法，生動、深刻詮釋小說創作的奉獻精神與核心價值，讓這本書有了獨樹一格的位置。

翻譯首獎方面，評審馬耀民認為，「班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈」譯者賴盈滿必須克服空前挑戰，不但要熟稔當時的歷史文化脈絡，更要對班雅明的著作有一定程度理解，方能在長達750多頁的篇幅裡，適切、連貫地呈現傳記作者心目中的班雅明面貌。（編輯：張雅淨）1140319