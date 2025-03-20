身心障礙生升學大專甄試21日登場 3555人報名

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（中央社記者許秩維台北20日電）114學年身心障礙學生升學大專校院甄試將於3月21日至24日舉行，今年有3555名考生報名，學科、術科考試分別於3月20日、23日下午開放查看試場，4月25日公布成績。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年身心障礙學生升學大專校院甄試有3555名考生報名，包含視覺障礙生69人、聽覺障礙生201人、腦性麻痺生76人、自閉症生985人、學習障礙生1315人、肢體障礙生115人、其他障礙生794人；另外，有211人考美術術科，9人考音樂術科。

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為了讓考生熟悉考試環境，教育部提到，甄試委員會也安排試場查看時段，學科考試試場查看時間為3月20日下午2時至4時，術科考試試場查看時間為3月23日下午4時至6時，考生可於開放時間內前往應試考區查看座位及考場配置。

114學年身心障礙學生升學大專校院甄試預計4月25日公告成績並寄發成績單，5月29日至6月4日開放網路選填志願，6月12日公告統一分發結果。（編輯：李亨山）1140320