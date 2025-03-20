113年多颱侵襲香蕉植株保險皆理賠 114年投保起跑

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）香蕉貴到引發熱議，主因去年受3颱侵襲所致。農金署統計，113年度共計57件投保，全獲理賠；近日已公告114年度富邦產物香蕉植株農作物保險保單，提醒高雄、屏東產區農民投保。

113年颱風凱米、山陀兒及康芮接連侵襲，香蕉主要產區受損嚴重，產量大減，蕉價上漲，每台斤新台幣90、100元以上，在台外籍網紅也拍攝影片關心香蕉為何變得這麼貴。

農業部農業金融署副署長周妙芳告訴中央社記者，香蕉植株保險從108年起就已在高雄市、屏東縣開辦，只要風速達8級風，就會啟動無人機拍攝災損情況，損失超過2成，就會啟動理賠。

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周妙芳指出，去年投保件數57件，因為產區受損嚴重，全數獲得理賠，理賠金額最高為每公頃28.8萬元，有助於加速農民復耕。

周妙芳說，香蕉植株保險每年在3、4月間受理投保，農業部已公告114年度「富邦產物香蕉植株農作物保險」保單受理投保，呼籲高雄市、屏東縣農民儘速投保，提高面對天災侵襲時的韌性。（編輯：管中維）1140320