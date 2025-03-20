加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

113年多颱侵襲香蕉植株保險皆理賠 114年投保起跑

2025/3/20 12:42（3/20 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香蕉因113年多颱受損嚴重售價轉貴，引發熱議。農金署統計，113年度共57件投保，全獲理賠；已公告114年度富邦產物香蕉植株農作物保險保單，提醒高雄、屏東產區農民投保。（農業部提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月20日
香蕉因113年多颱受損嚴重售價轉貴，引發熱議。農金署統計，113年度共57件投保，全獲理賠；已公告114年度富邦產物香蕉植株農作物保險保單，提醒高雄、屏東產區農民投保。（農業部提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）香蕉貴到引發熱議，主因去年受3颱侵襲所致。農金署統計，113年度共計57件投保，全獲理賠；近日已公告114年度富邦產物香蕉植株農作物保險保單，提醒高雄、屏東產區農民投保。

113年颱風凱米、山陀兒及康芮接連侵襲，香蕉主要產區受損嚴重，產量大減，蕉價上漲，每台斤新台幣90、100元以上，在台外籍網紅也拍攝影片關心香蕉為何變得這麼貴。

農業部農業金融署副署長周妙芳告訴中央社記者，香蕉植株保險從108年起就已在高雄市、屏東縣開辦，只要風速達8級風，就會啟動無人機拍攝災損情況，損失超過2成，就會啟動理賠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周妙芳指出，去年投保件數57件，因為產區受損嚴重，全數獲得理賠，理賠金額最高為每公頃28.8萬元，有助於加速農民復耕。

周妙芳說，香蕉植株保險每年在3、4月間受理投保，農業部已公告114年度「富邦產物香蕉植株農作物保險」保單受理投保，呼籲高雄市、屏東縣農民儘速投保，提高面對天災侵襲時的韌性。（編輯：管中維）1140320

#周妙芳
#高雄市
#農業部
#山陀兒
山陀兒
海軍敦睦遠航高雄啟程 陳其邁致謝協助颱風救災113年地震又多颱 農村水保署添二次災害高風險區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：