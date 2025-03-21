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日治鶯料理後人出書 天野朝夫：將常回台南走走

2025/3/21 19:55（3/21 20:06 更新）
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日治時期夢幻料亭「鶯料理」創辦人第3代天野朝夫（中）21日拜會台南市長黃偉哲（右），並致贈其著作「退休後與台南常相左右–台南成為我的第二故鄉」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月21日
日治時期夢幻料亭「鶯料理」創辦人第3代天野朝夫（中）21日拜會台南市長黃偉哲（右），並致贈其著作「退休後與台南常相左右–台南成為我的第二故鄉」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）日治「鶯料理」被稱為當時台南地下決策中心，創辦人天野久吉第三代天野朝夫退休後到台南踏尋先人足跡，今天更拜會贈書台南市長黃偉哲；天野朝夫說，往後也會常回台南走走。

天野朝夫退休後以long-stay方式到台南踏尋先人足跡，完成著作「退休後與台南常相左右-台南成為我的第二故鄉」，描繪實際生活體驗，涵蓋水仙宮市場、康樂市場、東菜市等傳統市場。書中也自述天野朝夫遇上最難忘的「0206地震」，並見證台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間成功防疫。

天野朝夫今天拜會黃偉哲，也贈書「退休後與台南常相左右」，他表示，寫完這本書，圓了自己一個夢想，感謝黃偉哲為書撰寫推薦序，要把此書獻給家人，往後也要常回台南走走。

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黃偉哲則說，「退休後與台南常相左右」不只是一部家族史，更刻劃大時代下台日情誼重要史料。台南和日本淵源深厚，日本許多人在台南建設留下痕跡，包括濱野彌四郎參與興建台南水道．八田與一建造嘉南大圳及烏山頭水庫。

市府表示，位於台南市中西區的日治「鶯料理」，在當時有台南「地下決策中心」之稱，由天野朝夫祖父天野久吉創辦；天野朝夫外祖父住吉秀松則創設「住吉組」（建設公司），奠定台南消防民間力量重要基礎，也是「台南消防之父」，2人都在台南留下故事。（編輯：孫承武）1140321

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