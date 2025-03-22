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台科大50週年校慶 友邦巴拉圭總統錄祝福影片

2025/3/22 15:17（3/22 17:01 更新）
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台灣科技大學22日舉行50週年校慶大會，友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）錄製祝福影片，分享台科大如何與巴拉圭攜手推動教育與科技發展。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月22日
台灣科技大學22日舉行50週年校慶大會，友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）錄製祝福影片，分享台科大如何與巴拉圭攜手推動教育與科技發展。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月22日
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（中央社記者許秩維台北22日電）台灣科技大學今天舉行50週年校慶大會，表揚4名傑出校友，友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）錄製祝福影片，分享台科大如何與巴拉圭攜手推動教育與科技發展。

台科大發布新聞稿指出，台科大今天舉行50週年校慶大會，會中表揚中華電信董事長簡志誠、高柏科技董事長蕭酩献、亞東科技大學校長黃茂全、實踐大學校長丁斌首等4名傑出校友，分別在電信通訊、創新研發及學術教育等領域深耕，展現各領域的專業影響力與社會責任。

台科大校長顏家鈺表示，台科大自工業技術學院起步，逐步轉型為研究型大學，如今更建立全台規模最大的國際研究生團隊，積極拓展外籍生留台及人才招募管道；未來還將設立國際講座，邀海外頂尖專家駐校開短期課程，與國際學者合作開發尖端技術，朝世界一流大學目標邁進。

教育部政務次長葉丙成分享，政府相當重視技職教育，在教育部支持下，投入大量資源與經費，推動區域人才培育基地建置等計畫，提升技職教育競爭力，教育部也將持續深化與台科大合作，攜手推動技職教育發展與創新。

另外，台科大協助友邦巴拉圭推動教育及科技發展，目前已培育出170多名優秀的工程師，成為巴拉圭引領科技創新及產業發展的核心，巴拉圭總統潘尼亞特別錄製祝福影片，分享台科大在推動巴拉圭教育與科技發展上，展現兩個地理相距遙遠的國家如何攜手合作，激發希望並創造有意義的變革。

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台科大於校慶大會中舉行捐贈儀式，由研揚科技董事長莊永順代表台科之星創投公司捐贈新台幣2500萬元。

莊永順說明，台科之星創投公司透過校友捐款進行投資獲利，成立6年來累計回饋母校逾4000萬元，也讓捐贈校友享有投資收益，實現學校、學生與校友的三贏局面，未來將成立「台科之星2」，擴大資源投入，為台科大師生創造更多學術與產業發展機會。（編輯：管中維）1140322

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台灣科技大學舉行50週年校慶大會，表揚中華電信董事長簡志誠（右3）、高柏科技董事長蕭酩献（左3）、亞東科大校長黃茂全（左2）、實踐大學校長丁斌首（右2）等傑出校友。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月22日
台灣科技大學舉行50週年校慶大會，表揚中華電信董事長簡志誠（右3）、高柏科技董事長蕭酩献（左3）、亞東科大校長黃茂全（左2）、實踐大學校長丁斌首（右2）等傑出校友。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月22日
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