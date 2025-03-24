環境部無人機空拍巡檢海岸 結合AI辨識垃圾

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（中央社記者張雄風台北24日電）環境部今天表示，去年試辦透過無人機巡檢西海岸，並訓練AI自動辨識，精準度提升約50%，與現場人工比對一致率超過8成；今年計畫增加達30次飛行，希望提高次數也能提高精確度。

環境部舉辦「海岸垃圾在哪裡？運用空拍AI辨識告訴你」記者會。

環境管理署統計，去年拍攝範圍主要在西海岸，北起基隆潮境、南至屏東大鵬灣，總計透過空拍機拍攝5726張影像，共辨識47萬7630平方公尺廢棄物面積；其中，通報22件海岸髒亂情形，清理582公噸海岸廢棄物。

環境部環管署長顏旭明表示，政府推動「向海致敬」計畫，明確界定全國1990公里海岸權管機關，由中央部會及縣市政府妥適分工。

顏旭明指出，環管署去年透過空拍機巡檢15趟次海岸環境，累計拍攝面積達13.183平方公里；再加上技術突破，以AI自動辨識，精準度提升約50%，與現場人工比對一致率超過8成；然而目前辨識種類還不成熟，雖然已能分辨竹籬、漂流木等，其他種類垃圾仍需用人工的方式比對。

顏旭明說明，過去空拍機每2公里拍400張影像，後續需人工拼接，去年以電腦系統拼接，1天就能完成，甚至能夠框出垃圾邊緣，計算可能的體積；去年空拍巡檢是宣導計畫，今年會增加達30次飛行，希望提高次數也能提高精確度。

顏旭明補充，根據「向海致敬」計畫，全台有168個點位，若有髒亂事件須於1週內清除完成，再巡檢確認；目前空拍巡檢主要是搭配人工抽查，空拍數個點位與實際人工抽查結果是否符合，所以整體垃圾量並不算多。

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值得一提的是，顏旭明說，去年也在颱風山陀兒後，透過空拍機拍攝高雄如汕尾漁港及防波堤南面月牙灣等地，發現廢棄物嚴重累積，最後總清除量達531公噸。

顏旭明說，目前以空拍巡檢海岸的技術，已領先日韓等先進國家，希望透過分析廢棄物累積模式，作為廢棄物減量的管理依據，提升海岸環境。（編輯：管中維）1140324