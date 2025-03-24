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結核病潛伏期長 疾管署辦抽獎鼓勵接觸史者篩檢

2025/3/24 16:32（3/24 17:51 更新）
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為邁向消除結核，衛生福利部疾病管制署鼓勵篩檢，即日起至5月24日，有結核病接觸史者若接受檢驗、陽性者接受治療，可參加抽獎活動。中央社記者曾以寧攝 114年3月24日
為邁向消除結核，衛生福利部疾病管制署鼓勵篩檢，即日起至5月24日，有結核病接觸史者若接受檢驗、陽性者接受治療，可參加抽獎活動。中央社記者曾以寧攝 114年3月24日
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（中央社記者曾以寧台北24日電）結核病可在人體潛伏長達50年，在抵抗力差時才發病；為邁向消除結核，衛福部疾管署鼓勵篩檢，今天起至5月24日，有接觸史者若接受檢驗、陽性者接受治療，就可參加抽獎。

3月24日是世界結核病日，今年主題為「Yes！We Can End TB：Commit, Invest, Deliver （透過承諾、投資及實踐以終結結核）」，衛生福利部疾病管制署今天召開「舉手一起篩，結核說掰掰」記者會，倡議結核防治重要性，同時承諾國家持續朝消除結核病的目標前進。

疾管署長莊人祥表示，國內從2006年開始推動結核病10年減半，2016年持續推動2035年消除結核計畫，多年來透過政府與民間共同努力，結核病新案發生率從2005年的每10萬人口73例（共1萬6472人），下降到2024年約每10萬人口27例（全台6222人），降幅達63%。

除了發現及治療，莊人祥表示，近年推動風險族群LTBI檢驗與治療，在感染結核菌但未發病前給予積極治療，促使結核病的發生有效降低，2024年共提供11萬5547人LTBI檢驗服務，檢驗陽性者1萬3791人加入LTBI治療。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源說，感染結核桿菌後，其可跟身體免疫系統產生恐怖而微妙的平衡，成為潛伏結核感染（LTBI），在人體潛伏3個月到長達50年，等到人體抵抗力變差，結核菌就變成活動狀態。

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王振源說，若在潛伏期間就及早治療，只要積極配合穩定服用藥物1個月，就有9成機率可避免後續發病成為結核病。但其間絕對不能斷藥，否則不僅會沒有效果，更可能產生抗藥性。

即日起至5月24日，曾有結核病接觸史的民眾，只要接受LTBI檢驗、篩檢陽性者接受治療，可參加抽獎活動，抽獎辦法詳見疾管署網站、LINE官方帳號「疾管家」或撥打免付費1922防疫專線（或0800-001922）洽詢。（編輯：陳清芳）1140324

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台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源24日說明，感染結核桿菌後，其可跟身體免疫系統產生恐怖而微妙的平衡，在人體潛伏3個月到長達50年，等到人體抵抗力變差，結核菌就變成活動狀態。中央社記者曾以寧攝 114年3月24日
台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源24日說明，感染結核桿菌後，其可跟身體免疫系統產生恐怖而微妙的平衡，在人體潛伏3個月到長達50年，等到人體抵抗力變差，結核菌就變成活動狀態。中央社記者曾以寧攝 114年3月24日
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