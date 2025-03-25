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宜蘭綠博29日開幕 27日開放縣民提前免費參觀

2025/3/25 17:53（3/25 21:01 更新）
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2025宜蘭綠色博覽會將在蘇澳武荖坑風景區登場，縣府25日在園區推出綠博今年度定目劇「夢幻島旅行團－復育列車奇蹟號」，邀請遊客們屆時共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月25日
2025宜蘭綠色博覽會將在蘇澳武荖坑風景區登場，縣府25日在園區推出綠博今年度定目劇「夢幻島旅行團－復育列車奇蹟號」，邀請遊客們屆時共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月25日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣政府今天表示，2025年宜蘭綠色博覽會將於3月29日至5月11日在蘇澳武荖坑風景區舉辦，宜蘭縣民在27日持相關證件可提前免費參觀。

縣府也指出，4月21日至4月27日為綠博新北縣優惠週，屆時持身分證件的新北市民入場只要新台幣100元。

縣府今天在於蘇澳武荖坑風景區，推出綠博今年度定目劇「夢幻島旅行團－復育列車奇蹟號」，劇中主角透過表演，邀請遊客屆時參觀綠博，窺探珍貴物種的生存故事、重新思考自然和諧的重要、體會生物多樣性保育與環境共榮的價值。

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縣府指出，今年綠博以「永續未來、從心開始」為主題，規劃17處寓教於樂的展區，分別呈現動物友善、食農教育、垃圾回收再利用、地方創生、氣候變遷影響、河溪生態等概念。

此外，園區還有21座親子同樂的零電低碳遊戲設施、上千場DIY手作體驗課程，還有許多創新的永續行動，歡迎遊客共襄盛舉。（編輯：林恕暉）1140325

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宜蘭赴新北行銷綠博 推共融世界3/29武荖坑揭幕
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