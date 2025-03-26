設A+成績上限15%暫無共識 台大再提6配套草案

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（中央社記者許秩維台北26日電）為改善學生分數膨脹的問題，台大原規劃設A+成績比率上限15%的草案，但因暫無法取得共識，校方再提出新增成績PR值列表等6項基礎工程建設草案，盼透過座談會尋求共識。

台大學生成績近年來實施「等第制」，根據台灣大學統計，A+和A的占比近10年從4成6增至5成8，主要來自A+的增幅，台大去年教務會議討論此案並研擬調整草案，希望於這學期尋求校內共識。

台大近日已召開兩場座談會，徵詢學生意見，原本研擬的草案包括A+比率不超過15%，主要適用大學部課程，但課程人數不滿30人不受此原則限制等，昨晚的座談會中再提出因應分數膨脹的6項基礎工程建設草案。

6項草案包括新增「成績PR值列表」，提供詳細成績訊息；鼓勵各系訂定資源分配的標準，如書卷獎以學系必選修課程為主；優先協助A+比例過高的課程；難區分等第的課程可考慮用pass/fail取代等第；優化教學意見調查題項、教學獎遴選標準；校級會議定期討論分數分布情況，1學年至少1次。

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台大教務長王泓仁今天告訴中央社記者，為改善分數膨脹的問題，教務處因此研擬調整成績的方案，原本暫以A+比率上限15%的草案為基礎進行討論，並透過座談會聽取意見，但大家對A+上限比率怎麼訂、為何是15%等意見不一。

王泓仁提到，由於A+比率上限15%的草案暫時無法取得共識，校方決定先不提，改以大家比較有共識的方向討論，今晚座談會先以6個基礎建設草案進行討論並尋求共識，如果會中有更好的意見，校方也會列入調整的參考；目前所有提案都非定案，經溝通並凝聚共識後的方案預計114學年試辦，115學年才會正式實施。（編輯：李亨山）1140326