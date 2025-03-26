3月單日逾5萬紫斑蝶北返 國道讓蝶道創最早紀錄

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（中央社記者張已亷高雄26日電）茂管處指出，高雄茂林區今年有萬隻紫斑蝶棲息並在2月間大規模北返，國3北上林內段3月單日監測到5萬多隻蝴蝶，創下每分鐘690隻瞬間蝶流量及歷年監測以來「國道讓蝶道」最早封道紀錄。

茂林國家風景區管理處表示，根據台灣紫斑蝶生態保育協會最新資料，高雄市茂林區2月15日至16日出現紫斑蝶大規模北返現象，數百隻蝴蝶群體在不同時間點被觀測到並持續進行遷徙。

資料顯示，國道3號雲林林內觸口路段3月12日監測到5萬5000多隻蝴蝶，創下每分鐘690隻瞬間蝶流量紀錄，而交通部高速公路局則為確保行車安全，啟動封閉作業並採「國道讓蝶道」措施。

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依茂管處今天發布的新聞稿，台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，紫斑蝶遷徙現象受天氣冷熱交替影響，促使蝴蝶群體展開大規模遷徙。近期監測結果顯示，茂林區部分蝶谷仍然有超過萬隻紫斑蝶自南方飛來，並在此暫時棲息，而當地香楠、荔枝、龍眼等樹種已開花，為紫斑蝶提供豐富蜜源。

茂管處長簡慶發指出，紫斑蝶是全世界唯二越冬型蝴蝶，每年約10月至隔年2月從台灣北部往南飛行，飛抵茂林區周邊溪流山谷躲避寒冬，春季則再次北返，已成為台灣重要生態景觀之一並吸引無數遊客駐足，將持續與高公局合作監控遷徙動態，採取有效保護措施並加強生態保護。（編輯：陳仁華）1140326