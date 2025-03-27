原民工人職災成植物人家屬控 協力志業：依調解補償

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）原民工人武美珠112年發生職災成為植物人，家屬與工殤協會今天到慈濟基金會台北分會前控訴其關係企業「協力志業」未履行承諾，每月僅支付新台幣1萬元了事。

協力志業今天則發布聲明強調，與家屬調解方案成立後，除已依照調解方案支付補償金130萬元外，也依照調解約定，每月定期將1萬元匯入指定帳戶內。

工殤協會今天與武美珠家屬召開記者會指出，武美珠112年5月17日參與花蓮「協力志業二期新建工程」模板工作時，不幸從第二層鷹架跌落地面，事故發生後工頭未呼叫救護車，而是以工地車輛將武女士送往國軍花蓮總醫院急診，涉嫌規避勞動檢查法規。

後來，武美珠傷勢嚴重，身體多處骨折並伴隨頭部創傷，在事故後第五天更突發急性腦中風，導致植物人狀態，經勞保局判定此事件屬職業災害並給付第一級失能，如今武美珠長期臥床，須終身依賴他人照護。

工殤協會指出，花蓮縣政府於113年10月25日介入協調，促成勞資兩方，協力志業、北昌營造等與勞方達成200萬元和解，由於家屬因一年多來的醫療費用壓力，加上信任慈濟基金會關係企業「協力志業」釋出的善意，包括承諾尋求社會資源、提供1至3萬元協助照護至武美珠往生，家屬迫於無奈接受和解條件。

家屬今天控訴，和解書簽署後「協力志業」態度突變，未履行社工協助承諾，也未協助尋找其他資源，僅每月支付1萬元予家屬敷衍了事，因此希望向證嚴上人討回公道。

對此，協力志業則發布聲明指出，協力志業有限公司因生產需要，進行「花蓮協力新建二期工程」,該工程是委託北昌營造股份有限公司興建，武美珠是受僱於北昌公司下包商立統股份有限公司。

協力志業表示，武美珠是在民國112年5月17日上午9時許，在工地工作二層鷹架跌落，因而受有腿部骨折等傷害，對於武美珠的受傷深感不捨，也本於業主責任出席花蓮縣政府、社會處勞資科調解會議，承擔基於業主立場所應承擔社會責任。

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協力志業說，2024年10月25日於花蓮縣政府社會處勞資科進行勞資調解，最後達調解方案為本公司應「對本案負社會責任部分」是「協力志業負責支付雇主補償金額130萬元」，「協力志業同意自113年11月15日起至勞工死亡當月止，每月協助取得公私部門社福機構及基金會補貼至少1萬元（不包含政府補貼身心障礙者於機構費用1萬8000元），不足1萬元部分由協力志業支付」。

協力志業說，調解方案成立後，除已依調解方案支付補償金130萬元外，也依調解方案約定，每月定期將1萬元匯入武美珠監護人指定帳戶內。（編輯：李亨山）1140327