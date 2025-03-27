加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 生活

原民工人職災成植物人家屬控 協力志業：依調解補償

2025/3/27 12:20（3/27 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
原住民工人武美珠112年發生職災成為植物人，家屬與工殤協會27日到慈濟基金會台北分會前控訴其關係企業「協力志業」未履行承諾，希望向證嚴上人討回公道。中央社記者吳欣紜攝 114年3月27日
原住民工人武美珠112年發生職災成為植物人，家屬與工殤協會27日到慈濟基金會台北分會前控訴其關係企業「協力志業」未履行承諾，希望向證嚴上人討回公道。中央社記者吳欣紜攝 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北27日電）原民工人武美珠112年發生職災成為植物人，家屬與工殤協會今天到慈濟基金會台北分會前控訴其關係企業「協力志業」未履行承諾，每月僅支付新台幣1萬元了事。

協力志業今天則發布聲明強調，與家屬調解方案成立後，除已依照調解方案支付補償金130萬元外，也依照調解約定，每月定期將1萬元匯入指定帳戶內。

工殤協會今天與武美珠家屬召開記者會指出，武美珠112年5月17日參與花蓮「協力志業二期新建工程」模板工作時，不幸從第二層鷹架跌落地面，事故發生後工頭未呼叫救護車，而是以工地車輛將武女士送往國軍花蓮總醫院急診，涉嫌規避勞動檢查法規。

後來，武美珠傷勢嚴重，身體多處骨折並伴隨頭部創傷，在事故後第五天更突發急性腦中風，導致植物人狀態，經勞保局判定此事件屬職業災害並給付第一級失能，如今武美珠長期臥床，須終身依賴他人照護。

工殤協會指出，花蓮縣政府於113年10月25日介入協調，促成勞資兩方，協力志業、北昌營造等與勞方達成200萬元和解，由於家屬因一年多來的醫療費用壓力，加上信任慈濟基金會關係企業「協力志業」釋出的善意，包括承諾尋求社會資源、提供1至3萬元協助照護至武美珠往生，家屬迫於無奈接受和解條件。

家屬今天控訴，和解書簽署後「協力志業」態度突變，未履行社工協助承諾，也未協助尋找其他資源，僅每月支付1萬元予家屬敷衍了事，因此希望向證嚴上人討回公道。

對此，協力志業則發布聲明指出，協力志業有限公司因生產需要，進行「花蓮協力新建二期工程」,該工程是委託北昌營造股份有限公司興建，武美珠是受僱於北昌公司下包商立統股份有限公司。

協力志業表示，武美珠是在民國112年5月17日上午9時許，在工地工作二層鷹架跌落，因而受有腿部骨折等傷害，對於武美珠的受傷深感不捨，也本於業主責任出席花蓮縣政府、社會處勞資科調解會議，承擔基於業主立場所應承擔社會責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

協力志業說，2024年10月25日於花蓮縣政府社會處勞資科進行勞資調解，最後達調解方案為本公司應「對本案負社會責任部分」是「協力志業負責支付雇主補償金額130萬元」，「協力志業同意自113年11月15日起至勞工死亡當月止，每月協助取得公私部門社福機構及基金會補貼至少1萬元（不包含政府補貼身心障礙者於機構費用1萬8000元），不足1萬元部分由協力志業支付」。

協力志業說，調解方案成立後，除已依調解方案支付補償金130萬元外，也依調解方案約定，每月定期將1萬元匯入武美珠監護人指定帳戶內。（編輯：李亨山）1140327

#勞保局
#職災
#花蓮縣政府
#植物人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：