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台大申請入學1階 化工報名最多、土木超篩99人

2025/3/27 13:07（3/27 13:46 更新）
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台大教務處註冊組組長李宏森（圖）說明台大114學年申請入學1階篩選結果，5662人次通過篩選，通過率近4成。中央社記者許秩維攝 114年3月27日
台大教務處註冊組組長李宏森（圖）說明台大114學年申請入學1階篩選結果，5662人次通過篩選，通過率近4成。中央社記者許秩維攝 114年3月27日
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（中央社記者許秩維台北27日電）台灣大學今天公告114學年申請入學1階篩選結果，5662人次通過篩選，通過率近4成，報名最多的是化工系646人，超額篩選（過篩人數多於預計甄試人數）以土木系99人較多。

大學甄選入學委員會今天公告114學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，有66校參與招生，提供5萬854個名額，7萬9001人報名，6萬5453人通過1階篩選，通過率82.85%，通過篩選的考生還須參加第2階段指定項目甄試。

台大教務處註冊組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大114學年申請入學提供1787個名額，比113學年少6個名額，主要是教育部調控AI相關領域擴充名額；台大今年申請入學有1萬4222人次報名，比去年少2150人次，5662人次通過篩選，通過率近4成，比113學年提升。

至於各系報名狀況，李宏森表示，報名最多的是化工系646人，預計甄試189人，219人通過篩選，超額篩選30人；土木系有498人報名，預計甄試165人，264人通過篩選，超篩99人；機械系483人報名，預計甄試246人，292人通過篩選。

電資相關科系競爭也很激烈，李宏森提到，電機系有495人報名，預計甄試230人，238人通過篩選，其中近6成（142人）是3科45滿級分；資工系有408人報名，預計甄試143人，219人通過篩選，其中5成（110人）是3科45滿級分，顯示AI相關科系深受考生青睞。

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醫牙學系部分，李宏森指出，台大醫學系有223人報名，比去年少95人，主因是台大醫2階甄試時間和其他校醫學系撞期，台大醫預計甄試102人，150人通過篩選，其中62人是4科60滿級分，最低落在59級分；牙醫系預計甄試28人，36人通過篩選，最低落在4科59級分。

李宏森表示，今年通過台大申請1階篩選的考生，最低落在採計學測3科32級分、採計4科42級分，都比去年降1級分，主要受學測數學較難影響；台大將於5月1日至5日受理2階甄試報名和書審資料繳交，醫藥群、工學院A群和B群、電資群等11系將於5月17日、18日舉行聯合筆試。（編輯：管中維）1140327

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