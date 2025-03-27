健保首度給付「食品」 每年約2200早產兒受惠

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）守護巴掌仙子，健保共擬會通過給付早產兒母乳補充品費用，健保署長石崇良說，這是健保首度給付食品項目，5月實施，預計每年2200名寶寶受惠，挹注新台幣3400萬元預算。

健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議今天通過7大項新增給付，包含改善急診壅塞支付標準調整案、居家血液透析、產科夜間例假日接生自然產加成給付、預立醫療照護諮商（ACP）給付對象放寬、基層護理人員增加診察費、ERAS術後加速康復計劃、給付早產兒住院母乳補充品，皆於5月1日上路。

早產兒需要鐵劑、維他命D3、母乳添加劑、早產兒奶粉等營養補充品，目前大多數自費且所費不貲。石崇良今天晚間接受媒體聯訪時說明，健保給付早產兒住院期間母乳補充品費用，適用對象為出生體重不足1800克或37週以前出生者，2200名寶寶受惠，投入3400萬元預算。

石崇良表示，因應台灣少子化與產婦高齡化，高風險生產個案轉至醫院，通過醫院生產給付比照西醫基層1點1元保障，及夜間與例假日緊急自然產手術比照一般緊急手術給付加成30%，健保共擬會拍板，保障點值部分預算為2億、生產加成挹注2.1億元，合計預算逾4億元。

居家血液透析也在這次共擬會通過提案，石崇良說，居家血液按照院所血液透析給付，包含每次3900點透析費用、1200點訪視費用及有次數限制的視訊，費用為420點，至於透析水或透析機費用需病人自付，自付額上限為每年不超過12萬元。

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另外，簽署預立醫療決定前要先自費數千元進行諮商，成推動門檻，末期病患、輕度失智、公告重症及居家照護整合等4大類對象，去年7月1日起健保給付諮商，預立醫療照護諮商（ACP）對象再擴大，開放65歲重大傷病個案與65歲收案大家醫計畫多重慢性病者，預計6萬人受惠，挹注預算約1.8億元。

至於基層護理人員增加診察費案，石崇良說，基層門診無額外護理費，基層護理師加薪從診察費調整，根據合理門診量，每診每天前30名就診者，每人次診察費加給24點，超過30人後照常給付，不採取額外加給，但護理人員薪資確實提升才會撥發，每年預算6億元。（編輯：陳清芳）1140327