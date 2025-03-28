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確保秋刀魚實質捕撈量 台灣擬主動調降配額提報

2025/3/28 13:58
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）為兼顧秋刀魚捕撈需求與永續，漁業署今天表示，北太平洋漁業委員會去年首度執行奧林匹克競捕機制，台灣捕撈量未達配額即被迫停止，今年擬自行減量為6.2萬公噸，5月1日提報。

農業部漁業署副署長林頂榮接受中央社記者電話訪問時指出，由於秋刀魚資源仍處於低水準狀態，3月24日至27日在日本大阪舉行的北太平洋漁業委員會（NPFC）第9屆委員會會議，修訂秋刀魚等多項養護管理措施。

包含依據去年通過的臨時漁獲控制規則（HCR），NPFC進一步調降全北太平洋水域內秋刀魚總容許漁獲量（TAC）10%，由22.5萬公噸調降為20.25萬公噸，公海TAC也依照此比率，由13.5萬公噸減為12.15萬公噸。

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林頂榮表示，因為NPFC去年起首度採行奧林匹克競捕機制，即公海累計漁獲量達公海TAC的90%時，則漁獲限額超過1萬公噸的會員（台灣、中國、日本），必須在72小時內停止作業；台灣去年原本配額8萬多公噸，因此在捕撈至6.9萬公噸左右停止捕撈；加上上述公海TAC已調降，可能會進一步影響今年實質捕撈量。

林頂榮說，如果台灣今年也參與奧林匹克競捕機制，原本8.12萬公噸的公海配額，可能在使用到5萬至5.5萬公噸時，就得被迫結束作業，所以研議不採行此機制，改成主動提報減少配額量為6.2萬、6.3萬公噸左右，於最近1個月內和產業討論確定後，5月1日提報NPFC，藉此滿足實質捕撈需求、兼顧漁業資源永續。（編輯：管中維）1140328

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