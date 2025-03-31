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產後健康照護服務5月上路 坐月子2次免費諮商

2025/3/31 16:47（3/31 17:31 更新）
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行政院長卓榮泰（圖）31日出席114年全國社工專業人員表揚典禮，宣布「產後健康照護服務方案」從5月起正式啟動。中央社記者陳婕翎攝 114年3月31日
行政院長卓榮泰（圖）31日出席114年全國社工專業人員表揚典禮，宣布「產後健康照護服務方案」從5月起正式啟動。中央社記者陳婕翎攝 114年3月31日
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（中央社記者陳婕翎台北31日電）行政院長卓榮泰今天宣布，「產後健康照護服務方案」從5月起正式啟動。衛福部提供產後媽媽更全面照顧，特別是坐月子期間，增設2次心理諮詢服務，預計今年受惠約6萬至8萬人。

卓榮泰出席114年全國社工專業人員表揚典禮，他在致詞時提到，社工是以愛築成了天堂，以社會安全網，為被照顧的人築起了一道又一道希望，「今天來了很多女性的社工朋友」，為了照顧女性，衛生福利部經過長時間的研究規劃，擬定產後健康照護服務方案。

卓榮泰說明，這項新制將於今年5月起上路，讓生產完的媽媽，在坐月子期間能獲得更多生理與心理諮詢服務，守護新手媽媽的身心健康，希望能夠提供更完善的支援系統，幫助媽媽度過產後的挑戰，挹注約新台幣8000萬元預算。

衛福部長邱泰源接受媒體聯訪時說明，這是健康台灣論壇討論議題，台灣從出生到終老健康照顧服務缺少婦女產後照顧，就是婦產科醫學會提出的「第4孕期」概念，產後的壓力很大，例如不曉得如何照顧小孩等，衍生產後憂鬱問題，衛福部將推出產後有2次身體與心理諮詢照顧。

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衛福部國民健康署婦幼健康組長林宇旋說，這個方案主要是將原有的產前檢查，再延伸到產後能夠提供2次健康諮詢，由婦產科醫師、助產人員提供產後照護，包含產後體重恢復諮詢等，孕期已診斷出妊娠糖尿病者，醫護人員也會提供後續追蹤。

林宇旋表示，若有哺乳衛教或心理諮商，將提供轉介服務。2次產後健康服務適用時間，分別為差不多產後1個月與產後3個月內，這剛好也是產後憂鬱比較好發時段，如果婦產科醫師發現心理諮商需求，就能協助轉介，預計今年底前受惠人數約6萬至8萬人之間。（編輯：管中維）1140331

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