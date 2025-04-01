華南雲雨區東移天氣濕冷中部以北探12度 愈晚雨勢緩

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（中央社台北1日電）中央氣象署表示，今天受大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移影響，北部、東北部及東部整天濕冷，其他地區早晚亦冷。

預測中部以北及東北部低溫約攝氏12至14度，南部及花東低溫約16至18度，其中金、馬仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖。

白天北部及東北部預測高溫約15、16度，中部及花蓮約20、21度，南部及台東高溫可達23至27度，離島澎湖全天17至20度，金門11至18度，馬祖9至16度。

至於天氣方面，水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金、馬有局部短暫雨，清晨至上午中部地區亦有局部短暫雨，但雨勢有愈晚愈緩和的趨勢，其他地區及澎湖則為多雲。

由於東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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此外，中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪的機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓出海，環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1140401