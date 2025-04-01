7快速公路大貨車速限80公里 4/1上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）台66線等7處快速公路的大貨車速限，從90公里調降為80公里，今天正式上路。

交通部公路局今天發布新聞稿指出，為加強現行最高速限90公里的快速公路行車安全，並減少大貨車事故發生，113年12月13日公告，7處快速公路20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里，114年1月1日起3個月宣導期，今天0時起正式實施，各地警察單位將依調整後速限嚴格執法。

透過 Google News 追蹤中央社

調降速限為80公里的快速公路路段，包括：台66線10K +100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）。

公路局說，已於宣導期間，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單提醒，並拜訪單月違規超速2件以上業者、單月違規超速1件者進行發文或寄發宣導單。另外，各區監理所已協調警察局等單位，提高各路段的路檢聯稽次數，今後也將持續宣導。（編輯：吳素柔）1140401