走出教育部專輔陰影 公東高工技能競賽24獎擦亮招牌

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東私立公東高工去年改善財務狀況，教育部解除專輔；今天學校發布好消息，今年全國技能分區競賽拿下24座獎牌，創歷年來奪牌最多紀錄，展現技職教育實力。

公東高工發布新聞稿表示，「第55屆全國技能分區競賽」公東學生大放異彩，奪得4面金牌、5面銀牌、3面銅牌、2個第2名、3個第5名及7個佳作，橫掃8大職類，囊括24座獎牌，展現公東高工卓越技職教育實力與學生精湛技藝，再次為學校爭光。

公東高工表示，這屆競賽涵蓋多項技術職類，來自全國各地技職好手齊聚一堂，展開激烈較勁。公東高工學子在競賽中發揮平時學習成果，展現高水準技術實力，最終在多個職類中奪牌。其中，展示設計職類第1名由邱竇靖童奪得，第5名為吳姿萱；家具木工職類表現亮眼包辦前3名，金牌由劉鑫然（南區）、侯彥熏 （北區）奪得，銀牌為楊鍾曜，銅牌則是馬宗暘，第5名則由彭成瑋獲得。

在門窗木工職類方面，公東高工更是包辦前5名，展現強大實力，陳祈聖獲得第1名，翁碩晟奪得第2名，陳亮維獲得第3名，田壘則榮獲第4名，第5名由余羿霆摘下，佳作則為陳宥安。

在建築鋪面職類中，羅永順獲得銀牌，表現相當出色；自主移動機器人職類則由陳德與陳子傑聯手奪下銀牌，佳作則由陳楷鈞、黃誠熙、陳柏宏與傅證諺獲得。

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粉刷技術與乾牆系統職類方面，鄭鼎倫榮獲銅牌，李承宗奪得第4名，同樣展現精湛技藝；工業機械職類由陳柏佟獲得佳作；而漆作裝潢職類則由周品瑄獲得佳作。

校長李恭榮表示，這些成績不僅是學生努力結果，更是所有教師長期陪伴與用心指導成果；每一面獎牌背後，都是無數次汗水與堅持的累積，公東高工師生再次用亮眼的成績證明，技職教育並非次等選擇，而是培養高技能專業人才重要途徑。（編輯：陳仁華）1140402